Peníze na kariérní řád učitelé nedostanou. Pilný dá miliardy na inkluzi a soukromým školám

před 56 minutami

Ministerstvo školství původně chtělo, aby se alespoň část z 1,7 miliardy korun určených na kariérní řád dostala k učitelům i přesto, že kariérní řád nebyl schválen. To ale ministerstvo financí nedovolilo. "Miliarda půjde na výdaje spojené s inkluzivním vzděláváním, asi 350 milionů korun půjde do škol kvůli zvýšenému počtu žáků a zbytek připadne soukromým a církevním školám," upřesnil náměstek ministra školství Petr Pavlík, na čem se s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) dohodl. Na celkovém rozpočtu se zatím nedohodli. Největší neshoda panuje u vysokých škol, které požadují 4,5 miliardy korun navíc.

Praha - Náměstek ministra školství Petr Pavlík (ČSSD) se zatím s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) na výši rozpočtu pro školství na příští rok nedohodl.

"Jednání budou pokračovat, v tuto chvíli je zbytečné říkat částky, protože se budou odvíjet i od toho, jestli vláda schválí požadované navýšení platů učitelů o 15 procent," uvedl Pavlík po jednání. Pokud by vláda požadavku vyhověla, bylo by na to potřeba minimálně 11 miliard korun navíc.

Podle Pavlíka se bude ještě diskutovat zejména o požadavcích vysokých škol, které chtějí zvýšit rozpočet o 4,5 miliardy korun, a výdajích spojených s inkluzivním vzděláváním. "Budeme se naše požadavky snažit prosadit v co nejširší míře," říká náměstek.

Původní plán ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD) dostat peníze určené na kariérní řád k učitelům ale nevyjde. Poslanci kariérní řád shodili ze stolu poté, co se dvacet tisíc učitelů v petici postavilo proti jeho schválení.

Na kariérní řád bylo pro rok 2018 připravených 1,7 miliardy korun. "Chtěli jsme, aby se alespoň část peněz dostala k uvádějícím učitelům, kteří měli ve školách první dva roky pomáhat čerstvým absolventům. Ministerstvo financí ale mělo jinou představu," uvedl Pavlík.

Nakonec půjde miliarda korun na výdaje spojené se společným vzděláváním handicapovaných a nadaných dětí v běžných školách, zhruba 350 milionů poputuje do základních škol kvůli přibývajícímu počtu žáků a zbytek připadne na kompenzaci soukromým a církevním školám. "Všechno jsou to mandatorní výdaje," upřesnil Pavlík.

Na začlenění handicapovaných dětí do běžných škol je oproti původním plánům potřeba mnohem více peněz. Odhad na rok 2018 se z původních 1,5 miliardy korun zvýšil téměř na čtyři miliardy. Ministerstvo financí už při předchozích jednáních uvádělo, že peníze na tyto zvýšené výdaje budou muset v resortu školství hledat v rezervách. To ale ministr Štech odmítá. Podle něj je musí dát vláda, protože opatření spojená s inkluzí jsou nároková, zákon tedy garantuje, že se k dětem dostanou.

Podle dosavadního návrhu mělo ministerstvo školství na příští rok dostat přibližně 160 miliard korun. Resort chtěl původně 172 miliard, letos hospodaří se zhruba 148 miliardami korun.