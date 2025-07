Peklo na cestě do Chorvatska: půl milionu lidí tam míří na megakoncert

České turisty cestující o víkendu do Chorvatska čeká pořádná zkouška nervů. Obecně bývá první prázdninový víkend na tamních dálnicích každoročně velmi náročný, avšak letos nápor ještě zesílí - kvůli megakoncertu chorvatské hudební hvězdy Marka Perkoviće Thompsona. Do Záhřebu by v sobotu 5. července podle organizátorů mělo dorazit až půl milionu lidí.

Podle chorvatského autoklubu se zvýšený provoz očekává už během pátku 4. července, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Kolony se mohou tvořit nejen na městských ulicích Záhřebu, ale i na hlavních dálničních tazích A2, A4 a A3. Turisté, kteří o tomto víkendu plánují vstup do Chorvatska nebo jeho opuštění, by se alespoň měli vyhnout cestám přes Záhřeb. Ještě větší nápor přinese sobotní ráno a dopoledne. Vedle turistů mířících k moři zamíří do země také tisíce vozidel s návštěvníky koncertu. Zejména se to týká hraničních přechodů Macelj, Goričan a Bregana. Kritická situace se očekává na mýtnici Lučko, která bývá každoročně "úzkým hrdlem" na cestě k Jadranu. Přetížení se předpokládá jak z východu, tak ze západu. Související Češi míří z vedra do ještě většího vedra. Řecko, Španělsko, Itálie se "vaří" 12 fotografií V neděli 6. července se situace opět zkomplikuje, tentokrát kvůli návratu turistů od Jadranu domů a přesunům v rámci letovisek. Největší nápor se očekává při příjezdu do trajektových přístavů na ostrovech i pevnině (Split, Zadar, Šibenik), na dálnici A1, v okolí tunelu Učka a při napojení na dálnici A6 směr Záhřeb. Jak postupovat při cestě do Chorvatska, popsal pro Aktuálně.cz dopravní expert Roman Budský. Co by měli turisté udělat, pokud už mají cestu naplánovanou a zaplacenou? Rozhodně je dobré podívat se na internet, co doporučuje kupříkladu chorvatská vláda, případně jejich autoklub - jaké trasy je vhodné zvolit a kterým se naopak vyhnout. Na oficiálních stránkách bývají tyhle informace dostupné, a to nejen pro místní, ale i pro zahraniční turisty. Pokud už se člověk do nějaké šlamastyky dostane, nezbývá než se obrnit trpělivostí. V tu chvíli už se s tím nedá nic dělat. Každopádně je potřeba počítat s tím, že problémy mohou nastat. Na co dalšího by lidé měli před cestou do Chorvatska a v jejím průběhu myslet? Jakmile se budete blížit k Chorvatsku, nebo když už pojedete po chorvatském území, vždycky dbejte na to, aby nádrž byla alespoň z poloviny plná. Nikdy nevíte, kde můžete zůstat viset. Mějte s sebou dostatek vody, něco lehkého k jídlu a sledujte navigaci - ideálně takovou, která zobrazuje aktuální dopravní situaci a může nabídnout alternativní trasy. A hlavně se obrnit železnou trpělivostí. Jakýkoliv projev agresivity to může jen zhoršit. Doporučil byste do Chorvatska vyrazit spíš v noci? Obecně se doporučuje jet v noci - provoz bývá slabší, není kamionová doprava a také jsou příznivější teploty. Problémem však může být únava. Řidič si musí být jistý, že bude v noci schopný bezpečně řídit. Pokud se rozhodnete jet v noci, je ideální dát si během odpoledne alespoň krátký spánek, naladit klidnější režim a cestou dělat pravidelné přestávky - třeba každé dvě a půl až tři hodiny. Pokud je v autě další člověk s řidičákem, rozhodně doporučuji střídat se. I krátký odpočinek může výrazně pomoct a snížit riziko nepozornosti nebo mikrospánku.