Osm tisíc mrtvých ročně. Mrtvici poznáte jednoduchým testem, pak neváhejte ani minutu

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ročně této nemoci v tuzemsku podlehne přibližně osm tisíc lidí. Ve většině případů se dá ale poznat podle tří typických příznaků, které se zpravidla objeví z čista jasna a postihují hlavně řeč a hybnost v obličeji. Jak tyto symptomy spolehlivě poznat? A kdy volat lékaře? Prozradí video v úvodu článku.

Cévní mozková příhoda je onemocnění, při němž dojde k poruše zásobení mozku krví. V 90 procentech případů se tak děje ucpáním mozkové tepny, pouze zbývajících 10 procent je způsobeno prasknutím mozkové cévy, které vyústí v krvácení do mozku. V obou případech ale dotyčný pociťuje v tu chvíli stejné potíže.

"Zvláštních příznaků, podle kterých mrtvici poznáme, může být celá řada, třeba až 20, ale takové tři základní by měl každý znát," popisuje neurolog Aleš Tomek z Fakultní nemocnice v Motole. "A takovými příznaky je náhle vzniklá porucha řeči, pokles ústního koutku a oslabení končetin," popisuje lékař.

Co znamená, když se při pití vrací tekutina z úst, koutky tváře poklesnou, nebo se vám protáčí ouško hrnku v ruce? Proč je klíčové zavolat záchranku co nejdříve a jak dramaticky klesá šance na uzdravení každou další minutou? V tomto dílu série První příznaky o mrtvici se dozvíte i to, jakým jednoduchým testem si můžete ověřit, zda jde skutečně o mrtvici, a jaké symptomy bývají méně známé, ale neméně závažné.

