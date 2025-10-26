"Opravdu to není sranda." Rozšířená a podceňovaná nemoc má téměř neviditelné příznaky

Diabetes mellitus neboli cukrovka je závažné chronické onemocnění, při němž není lidské tělo schopné pracovat s krevním cukrem zvaným glukóza. Kvůli chybějícímu hormonu inzulín pak dochází ke zvýšené hladině cukru v krvi, takzvané hyperglykémii, která může poškozovat orgány. Zpravidla se vyskytují dva typy cukrovky - diabetes 1. a 2. typu.
"Jednička" tvoří asi 10 procent ze všech typů cukrovek. K její diagnostice dochází už v mladém věku, a to často poměrně dramaticky. "Většinou se jedná o epizody velké žízně a močení. V docela krátkém čase se může vyskytnout i hubnutí, únava a pocení," vysvětluje v pořadu Kateřina Vacková, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono.
Oproti tomu diabetes 2. typu, který tvoří zbývajících skoro 90 procent diagnostikovaných, se nejprve nemusí projevovat vůbec. Mírně zvýšené hladiny cukru totiž nemusí ze začátku způsobovat žádné potíže. Pokud se ale nějaké symptomy objeví, nejčastěji se tak děje po 40. roku života.
"Mezi příznaky může patřit například zvýšená žízeň a močení. Zároveň ale také různé poruchy vidění, srdce a cév," uvádí Vacková a zdůrazňuje, že kvůli často chybějícím symptomům je určitě vhodné chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři, který jednou za dva roky změří nalačno hladinu krevního cukru.
"A v případě, kdy je tam takzvaný prediabetes, tak je tu ještě možnost změnit svůj životní styl. To znamená více se hýbat, nekouřit a nepít alkohol. A třeba se to dá ještě dostat na normální hladinu," podotýká lékařka. "Pokud ale člověk není ochoten toto udělat nebo u něj onemocnění pokračuje dál, tak je vhodné zahájit léčbu," dodává.
Ve třetím dílu série První příznaky se také dozvíte, jak se léčí diabetes v pokročilém stadiu či k čemu může dojít, pokud se tato nemoc neléčí.
