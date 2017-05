Opilý mladík přežil v Bruntále dvacetimetrový pád z vrcholu lomu

před 24 minutami

Osmnáctiletý mladík přežil ve čtvrtek v podvečer pád asi z dvacetimetrové výšky v bývalém kamenolomu v Bruntále. Jeho pád zpomalil vzrostlý strom, o který se zachytil. Mladík podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové pil alkohol a z vrcholu lomu spadl poté, co na něm zavrávoral. Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl řekl, že mladík utrpěl poranění ruky a nohy, hlavy a hrudníku. "Byl při vědomí a komunikoval. Nebyl v přímém ohrožení života," řekl Humpl. Záchranáři zraněného zajistili krčním límcem, položili do vakuové matrace a podali mu léky. Vrtulník jej pak přepravil do ostravské nemocnice.

