Na úřad kvůli řidičáku už nemusíte. Od července si ho můžete nechat poslat jako balík

Od 1. července už není nutné chodit kvůli výměně nebo ztrátě řidičského průkazu na úřad. Díky novele zákona mohou řidiči požádat o nový průkaz online přes Portál dopravy a nechat si ho doručit do některého z 10 tisíc výdejních boxů či výdejních míst. Od ledna 2026 se novinka rozšíří také na nové žadatele a ty, kdo si rozšiřují řidičské oprávnění.

"Výměna řidičáku proběhne stoprocentně digitálně bez návštěvy úřadu. Stačí se přihlásit do Portálu dopravy skrze bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu, zvolit výměnu průkazu, portál vše potřebné vyplní. Dále stačí zvolit například výdejní box, kde bude průkaz k vyzvednutí," popsal změnu ministr dopravy Martin Kupka.

Doručení řidičského průkazu proběhne obdobně jako doručení zboží z e-shopu. Žadatel si může zvolit výdejní box ve svém okolí nebo si nechat zásilku doručit do výdejního místa. O doručení bude informován e-mailem nebo SMS zprávou.

Průkaz je možné vyzvednout po dobu 48 hodin v režimu 7×24 nebo i později, podle příslušného výdejního místa. Doručení stojí sto korun. Nadále však zůstává možnost nechat si průkaz poslat zdarma na úřad.

"Máme za sebou prvních pár hodin provozu a za ranní a dopolední hodiny jsme zaznamenali víc než 600 žádostí. Celkem 62 procent žádostí z nich směřovalo rovnou k objednání doručení do výdejního boxu nebo na výdejní místo. To jasně ukazuje, že si lidé k té službě cestu najdou, protože pro ně znamená pohodlnější život a úsporu času i peněz," sdělil v úterý Martin Kupka Aktuálně.cz.

V Česku už sice není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. Povinnost jeho výměny jednou za deset let vyplývá z evropské směrnice. "Platnost řidičského oprávnění se propisuje i do registru řidiče a to je ten údaj, který vyhledává policie. Pokud byste ho neměli platný, pokud byste si ho neobnovili, tak by to samozřejmě znamenalo riziko pokuty. Nejdůležitější ale je, že v zahraničí pořád ten průkaz s sebou nosit, respektive vozit musíte," upozorňuje ministr.

Další rozšíření služby plánuje ministerstvo dopravy od začátku roku 2026, kdy by mělo být online dodání průkazu umožněno prvožadatelům, kteří čerstvě absolvují autoškolu. "Co se týče další služby, doručení registrační značky a malého "techničáku", tam míříme k roku 2027, protože to vyžaduje změnu zákona," dodal Kupka.

O výměnu řidičského průkazu lze požádat online již od června 2021. Doposud toho využilo na 285 tisíc občanů, což je zhruba 15 procent z celkového počtu průkazů, kterým v tomto období skončila platnost. Vloni se výměna průkazů týkala 448 tisíc řidičů, letos je to 661 tisíc lidí.