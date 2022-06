Foto: Napouštění jezera Most skončilo před deseti lety, turistům se otevřelo předloni

Jezero Most v Ústeckém kraji má rozlohu více než 300 hektarů a voda je místy přes 70 metrů hluboká. Napouštělo se vodou z řeky Ohře od 24. října 2008 do 25. června 2012. Naplnit jej přibližně 70 miliony kubíky vody trvalo 1340 dní. Jezero vzniklo zatopením povrchového dolu Ležáky, ve kterém se až do roku 1999 těžilo hnědé uhlí.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!