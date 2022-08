Na obchody budoucnosti se čeká. Online nakupování může ohrozit města, říká sociolog

Digitální technologie mění způsob, jakým se nakupuje. V nejmodernějších světových obchodech zákazníky sledují kamery s umělou inteligencí a peníze za nákup jim po opuštění prodejny samy strhnou z účtu. V Česku takové obchody chybí, zato zde roste online nakupování. Sociolog Pavel Pospěch však varuje, že pokud se kvůli tomu začnou rušit kamenné obchody, negativně se tím promění města.

Před vstupem do prodejny v Dubaji vytáhne zákazník svůj mobil, naskenuje s ním kód na dveřích, které se následně otevřou. Nákupní košík vůbec nepotřebuje, vše si může dávat rovnou do své tašky. To, co do ní vkládá, pozná obchod díky desítkám kamer. Ani pokladní tudíž nepotká a z obchodu se zbožím člověk jednoduše odejde. Peníze za nákup se mu po opuštění prodejny automaticky strhnou z jeho účtu.

Tímto způsobem lidé v Česku ještě nenakoupí. Nicméně řetězec Coop v první polovině roku otevřel hned dvě moderní prodejny, které se tomuto konceptu blíží. Večer a v noci jsou jeho obchody ve Strakonicích a Českém Krumlově plně samoobslužné, tedy bez prodavačů, a lze v nich nakupovat v jakoukoliv hodinu. Zákazník do nich vstoupí pomocí aplikace a zboží si sám namarkuje a zaplatí.

Ve světě jsou podobných obchodů již stovky, nicméně Coop je v Česku se svými dvěma specifickými prodejnami v tomto ohledu unikátní. Další řetězce zatím nic podobného nechystají, ačkoliv i oni upozorňují, že nejnovější světové trendy sledují. Leckdy však trvá i několik let, než moderní technologie do svých prodejen zabudují.

Dnes jsou již běžným standardem většiny velkých obchodních řetězců samoobslužné pokladny, které sem však přišly až s třicetiletým zpožděním. Ve Spojených státech se totiž začaly objevovat už v 80. letech minulého století. Za tu dobu se však postoj k nim proměnil.

Zatímco české obchody hlásí, že je využívá čím dál více zákazníků, v zahraničí se potýkají s opačným trendem. Studie ukazují, že zákazníci kvůli častým problémům samoobslužné poklady nesnáší a každý třetí Brit u nich pravidelně krade. A to i kvůli tomu, že pokladna správně nenaskenuje čárový kód.

České obchody si je však zatím pochvalují. "Zákazníkům dáváme vždy na výběr, jestli využijí obsluhovanou či samoobslužnou pokladnu. A z dobrovolného chování vidíme, že velká část zákazníků se se samoobslužnými pokladnami sžila a velmi ráda je využívá pravidelně pro malé i střední nákupy," říká ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Kromě samoobslužných pokladen některé obchody nabízí svým zákazníkům, že mohou zboží, které si vyberou, skenovat už v průběhu nákupu. Na jeho konci pak pouze dojedou k pokladně a vše zaplatí, což výrazně zrychluje průběh nakupování. "Skenery máme na 41 prodejnách. Využívá je v průměru šest procent zákazníků, na vybraných prodejných jsme již přesáhli hranici deseti procent," říká mluvčí Kauflandu Ivana Dvořáková.

Jak netrávit nakupováním příliš mnoho času

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy budou zákazníci v budoucnu chtít trávit nakupováním co nejméně času. "Český spotřebitel je opravdu náročný. Očekává, že investuje do nákupů minimum času a nakoupí zboží v co nejvyšší kvalitě a za co nejnižší cenu," říká Prouza.

Očekává, že velkou roli v každodenním nakupování budou mít aplikace, které získají podobnou pozici, jako si za posledních pět let vybudovaly e-shopy. V nich Češi loni utratili podle Asociace pro elektronickou komerci 223 miliard korun, což bylo o čtrnáct procent více než v předchozím roce.

Už nyní existují společnosti, které lidem po objednání na internetu dovezou v předem vybraný čas potraviny domů. Tuto službu vedle svých kamenných prodejen nabízí svým zákazníkům také Tesco, které by chtělo v krátké době dosáhnout toho, že desetina všech jeho tržeb bude právě přes online objednávání.

Právě v tomto nakupování vidí Prouza budoucnost. "Díky aplikacím budou moct navíc obchody ušít spotřebiteli nabídku přesně na míru jeho potřebám a preferencím. Zákazník tak bude dostávat informace o novinkách, které mu nabídnou šanci k rychlému rozhodování a efektivnímu nakupování," odhaduje prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu.

Zatímco v Česku podobné objednávky doručují kurýři, ve Spojených státech začal letos Amazon testovat doručování zásilek drony, které samy dolétnou až k domu, kde zásilku odhodí. Pokud se bude online způsob nakupování dále rozšiřovat, o své zákazníky budou přicházet tradiční kamenné prodejny.

To by podle sociologa Pavla Pospěcha z Masarykovy univerzity mohlo výrazně proměnit města. Vysoká koncentrace obchodů na jednom místě totiž vytváří centra, kde se rozvíjí služby, kultura a občanská společnost. "V tom jsou kamenné obchody obtížně nahraditelné. Kdyby jejich počet ubýval, mohlo by docházet k takzvanému zónování měst. Vznikaly by velké rezidenční zóny, kde se jenom bydlí, kancelářské oblasti, kde se jenom pracuje, spotřební zóny a podobně," vysvětluje Pospěch.

Ukazuje se však, že ne všechny moderní technologie dokážou změnit nakupovací návyky Čechů. Pobočka Tchiba na pražském Zličíně bývala vybavena chytrými kabinkami, které dokázaly rozpoznat oblečení, které si do nich nakupující přinesl. Na základě toho pak zákazníkovi poradily, jak nejlépe jednotlivé kusy oblečení sladit, a umožňovaly mu zažádat personál o donášku jiné velikosti. Dokonce si šlo v kabince objednat kávu.

Jenže Češi o to příliš nestáli. "Naši zákazníci při nákupu oblečení ještě stále upřednostňují osobní kontakt a komunikaci s prodejci, takže jsme od používání této technologie upustili," vysvětluje mluvčí Tchiba Eva Kotýnková.

Digitální cenovky šetří nohy zaměstnanců i životní prostředí

Mezitím se v českých obchodech prosazují drobné změny, které ocení především zaměstnanci prodejen. Penny Market například v některých svých obchodech zobrazuje ceny na digitálních cenovkách. Pro zaměstnance tak odpadá nutnost k regálům chodit, když prodejna zboží zdraží nebo zlevní.

"Důležité je i hledisko udržitelnosti, jelikož elektronické cenovky šetří papír, který by se musel jinak využít na tisk cenovek. Z pohledu zákazníka je na nich možné zobrazit i celou řadu doplňujících informací o daném zboží," říká mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Jiné obchody nasazují roboty, které skenují zboží v regálech, což umožňuje mít přehled o stavu zásob. České prodejny Albert je zase využívají na úklid. "Mezi viditelné příklady robotizace patří například v současné době zavedený systém automatického čištění, který obstarávají autonomní úklidoví roboti," uvádí ředitel komunikace firmy Mareček.

Ve světě některé prodejny využívají i takzvané chytré regály, které díky snímačům dokážou pozorovat své zatížení. Pokud někdo výrobek z něj odebere, regál sám tuto informaci předá do mobilní aplikace. Obchodník díky tomu okamžitě ví, kdy určité zboží dochází.

Pokud jsou regály připojené na bezpečnostní systém, mohou zabránit i krádežím. V momentě, kdy z nich někdo odebere neobvyklé množství zboží nebo drahý produkt, zaměří se kamery na daného zákazníka a sledují, zda se nepokusí zboží ukrást.

Video: Umělá inteligence pozná nahnilé ovoce i prázdný regál