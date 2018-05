Noční vlci přijeli do Prahy. Před odpůrci je vulgárně bránil Foldyna, s jedním se postrkoval

před 3 hodinami

Noční vlci mají blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který navštěvuje jejich akce. Spolek dříve dostával od Kremlu peníze.

Praha - Motorkáři z ruského nacionalistického klubu Noční vlci dorazili do Prahy. Na Olšanských hřbitovech, kam přijeli uctít památku ruských vojáků padlých za druhé světové války, na ně čekalo více než 150 příznivců i desítky odpůrců.

Obě skupiny se slovně střetly, dva muži skončili na místě v policejních vozech. Mezi příznivci ruských nacionalistů byl i poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který se s protestujícími hádal a s jedním i postrkoval.

Foldyna emotivně reagoval na demonstranta, který mu připomínal, že v současnosti umírají ruští vojáci také na Ukrajině, o čemž se však poslanec bavit nechtěl. "Jdi do pr*ele," řekl mu a odešel.

"Když je to baví, ať protestují. Někteří to dělají za prachy, tak ať se po*erou," dodal pak Foldyna na otázku jednoho z přítomných, co si myslí o protestujících.

Akci Nočních vlků hájil tím, že z jejich strany nejde o žádnou politickou provokaci, ale o uctění památky sovětských vojáků, kteří zde padli v období druhé světové války.

Nocni vlci s ceskymi a nemeckymi spz jsou tu. U Olsanskych hrbitovu. Zatimco jednoho jejich odpurce odvedla policie, dav privznivcu jasal.@Aktualnecz pic.twitter.com/00q4kptB3N — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) May 7, 2018

ČSSD se podle serveru Lidovky.cz od Foldynovy účasti na akci Nočních vlků distancovala. "Jedná se o soukromou iniciativu Jaroslava Foldyny. Proto bych byl velmi nerad, kdyby byla ČSSD jakkoliv s průjezdem této kontroverzní motorkářské skupiny spojována," napsal serveru předseda strany Jan Hamáček.

Noční vlci mají blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který navštěvuje jejich akce. Spolek dříve dostával od Kremlu peníze, loni ale se žádostí o státní grant neuspěl. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu. Noční vlci každoročně pořádají jízdy Evropou na výročí konce druhé světové války. V pondělí dopoledne dorazili do Průhonic u Prahy a odpoledne vyjeli do hlavního města.

Už v Průhonicích se sešly desítky ruských motorkářů a jejich sympatizantů a také asi dvacítka lidí, kteří proti akci motorkářů protestovali. Klub Nočních vlků podle protestujících šíří ruskou propagandu. Demonstranti s sebou měli vlajky USA, EU, NATO a České republiky i Ukrajiny, jejíž část Rusko anektovalo v roce 2014. Nesli transparenty, na nichž byl ruský prezident vyobrazen s hitlerovským knírkem a patkou. Pořadatelé protestu ale řekli, že průjezd motorkářů ani okolní dopravu nebudou blokovat.

Mezi protestujícími a příznivci Nočních vlků vznikaly slovní střety. Sympatizanti ruského klubu na demonstranty pokřikovali "kašpaři" a "zrádci vlasti".

Hádky pokračovaly i u Olšanských hřbitovů. Policisté sice oddělili příznivce a odpůrce motorkářů páskou i auty, ale někteří z demonstrantů se pokusili dostat blíže k sympatizantům Nočních vlků. Dva muži pak po hádkách s příznivci ruského klubu i policií skončili v policejních autech. Lidé protestující proti akci motorkářů také pouštěli píseň Modlitba pro Martu nebo písně Karla Kryla, načež motorkáři pustili naplno motory, aby hudba nebyla slyšet. Podpořit Noční vlky přišla ke hřbitovům mimo jiné jednička komunistů pro obecní volby v Praze a bývalá poslankyně Marta Semelová.