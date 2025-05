"Nesmysl a buzerace." Čeští politici chtějí zabránit častějším kontrolám starších aut

Čeští politici, které oslovilo Aktuálně.cz, dávají vesměs najevo nesouhlas s plánem Evropské komise, aby motorová vozidla starší 10 let musela chodit na technickou prohlídku každý rok. "Věřím, že to nakonec nebude platit," tvrdí například ministr dopravy Martin Kupka (ODS). A není zdaleka jediný. Návrh by musel navíc projít Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Když se před několika dny objevila informace o úmyslu Evropské komise zavést povinné každoroční prohlídky starších aut, vyvolalo to mezi motoristy v Česku bouři nevole. Mnozí dávali najevo nesouhlas a někteří se báli, že budou muset co nevidět vyjet se staršími auty na prohlídku. Jak Aktuálně.cz zjistilo, realita tak dramatická není. Zmiňovaným návrhem začíná schvalovací kolečko, které bude trvat minimálně rok a více, a navíc je jisté, že například čeští politici budou prosazovat, aby nařízení o každoročních prohlídkách v Česku vůbec neexistovalo.

"Jsem přesvědčený, že to nakonec opravdu neprojde. V mnoha věcech jsme dokázali najít s Evropskou komisí kompromisy a věřím, že tomu bude tak i nyní," říká ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj je v jednotlivých zemích unie řešením dobrovolnost prohlídek u aut starších 10 let. Stejně jako je tomu například u zdravotních prohlídek starších řidičů.

"U nás takové prohlídky máme. Ale když přišla Evropská komise třeba i na základě naší zkušenosti s návrhem, že by byly ve všech zemích EU povinné, tak jsme řekli, že k tomu nevidíme důvod, ať si každá země zvolí svůj způsob. A to samé prosazujeme u technických prohlídek. Jestliže je má například Polsko každý rok, nevidím důvod, proč to sjednocovat napříč Evropou. Ať si země nastaví každá interval podle sebe," prohlašuje Kupka, podle kterého v Česku stačí u starších aut dosavadní systém prohlídek každé dva roky.

"Považuji za mnohem podstatnější zlepšovat podmínky u Stanic technické kontroly tak, aby se na nich nepodvádělo, k tomu děláme jasné kroky. A to pomůže bezpečnosti na silnicích víc než vytváření strašáka z častějších prohlídek," dodal.

Europoslanec za lidovce Tomáš Zdechovský i europoslanec za ODS Alexandr Vondra reagují na návrh Evropské komise ještě ostřeji a emotivněji než Kupka.

"Tento návrh komise je strašný nesmysl. Byla by to jen buzerace lidí, která povede k dalšímu odporu k EU. A to mnohdy mezi lidmi, kteří jsou už tak kritičtí k EU, kteří mají starší auta," sdělil Tomáš Zdechovský a kritizoval některé země. "Něco takového prosazují Němci, protože chtějí omezit vlastnictví starších aut a výrazně pomoci německému automobilovému průmyslu. Společně s nimi to nejvíc podporují Francouzi a Italové. Je to ukázka toho, jak se velké státy snaží obcházet menší. Ale jsem přesvědčený, že to nemůže projít," tvrdí Zdechovský.

A za pravdu mu dává i Vondra. "Určitě tomu budeme chtít zabránit. Je to nesmyslná buzerace. A možná také výsledek lobbingu části průmyslu, aby si lidé kupovali nová auta," řekl.

Něco na tom je, ale návrh je přísný, říkají zástupci Pirátů a TOP 09

Existují ale i někteří čeští europoslanci, kteří mají k návrhu výhrady, ale zároveň ho nepovažují za zcela nesmyslný. Například Luděk Niedermayer z TOP 09 si myslí, že podstata návrhu je racionální. "Na jedné straně je riziko zbytečně vysokých nákladů vlastníka, na straně druhé škody způsobené auty, která nemají potřebné technické limity a jsou bezpečnostním rizikem. A bohužel pohled na naše silnice neumožňuje, abychom toto bagatelizovali," uvedl.

Podle něho by bylo nejlepší, kdyby se dosavadní systém kontrol vylepšil tak, že prohlídky nebudou pro motoristy znamenat vysoké náklady a zároveň na silnicích bude bezpečněji. "O návrhu se bude jednat a pro mě je podstatné, aby stát svými pravidly usnadnil a snížil náklady na možné častější kontroly starších aut. A aby zajistil, že nebude docházet k podvodům, které devalvují snahu o bezpečnější a šetrnější osobní dopravu na silnicích," upozornil.

Podobně i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová vidí v návrhu Evropské komise určitou logiku. "S přibývajícím věkem aut narůstá pravděpodobnost, že budou mít technické závady, zvlášť když mluvíme o novějších technologiích, které starší vozy původně vůbec neměly," sdělila a osobně se vyslovila pro postupné zpřísňování kontrol. "V současné podobě je návrh poměrně striktní a možná až příliš plošný. V zemích jako Česko, kde většina lidí jezdí staršími auty, to může mít výrazný administrativní i finanční dopad. Osobně bych považovala za rozumnější, aby povinná STK byla každý rok například u aut starších 20 let, míní.

Gregorová ale vidí ještě hodně času a možností pro debatu nad dosavadním návrhem. "Vnímám, že v Česku se to téma už trochu utrhlo ze řetězu a žije si vlastním životem, ale realita je taková, že nic z toho zatím není schválené a konečná podoba se může a bude ještě výrazně měnit," sdělila.

Informace o návrhu Evropské komise se objevila 24. dubna v tiskové zprávě o tom, co chce komise udělat pro bezpečnější silnice a menší znečištění ovzduší. Podle komise komplexní revize pravidel EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu a registrace vozidel zachrání v letech 2026 až 2050 odhadem sedm tisíc životů a zabrání zhruba 65 tisícům vážným zraněním. "Vysoce znečišťující a hlučná vozidla jsou zodpovědná za neúměrný podíl škodlivých emisí a stárnoucí vozový park také zvyšuje riziko podvodů s počitadly kilometrů," míní komise.

Zpráva cituje také komisaře pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolosa Tzitzikostase: "EU je pevně odhodlána snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích do roku 2030 o 50 procent. Dnešní iniciativa představuje významný krok vpřed k zajištění bezpečnosti našich silnic, čistšího ovzduší a usnadnění života občanů," soudí eurokomisař.

Pokud jde o průměrné stáří aut v České republice, přehled o něm má společnost Cebia, která mimo jiné monitoruje trh s auty. Podle její zprávy z loňského listopadu je průměrné stáří vozového parku alarmující. Odkazuje se na data Svazu dovozců automobilů, podle kterých je průměr 16,41 roku. Cebia zároveň upozornila, že polovinu všech ročně najetých kilometrů osobními vozidly najedou auta do osmi let stáří. Vysvětlení je například v tom, že když si Češi koupí nové auto, často si nechají i starší, se kterým už ale jezdí minimálně.