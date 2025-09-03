Nepřípustná bagatelizace. Ústavní soud se zastal týrané ženy, muž odešel bez trestu

"Nejvyšší soud nesprávným právním posouzením zasáhl do práva stěžovatelky na účinné vyšetřování," řekla ústavní soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová. Soud podle Křesťanové mužovo počínání bagatelizoval, rozhodl necitlivě a nezohlednil například mimořádnou délku trvání domácího násilí.
Žena čelila dlouhodobému, převážně psychickému týrání. Muž dostal za týrání osoby žijící ve společném obydlí tři roky vězení se stejně dlouhým podmínečným odkladem, nicméně Nejvyšší soud jej osvobodil. Dospěl totiž k závěru, že mužovo počínání sice bylo odsouzeníhodné, nešlo však o trestný čin. "Obecně chvályhodná snaha státu o kultivaci partnerských vztahů musí mít určité hranice zejména v oblasti trestní represe," argumentoval soud, podle kterého justice nemá být arbitrem běžných manželských hádek a sporů.
Žena v ústavní stížnosti kritizovala soud za to, že mužovo počínání a jeho důsledky zlehčoval. Na nepřípustnou bagatelizaci nyní poukázali také ústavní soudci. Podle Ústavního soudu nelze posuzovat případy domácího násilí omezeně, bez zohlednění celého kontextu. V dnešní kauze Křesťanová poukázala na dva specifické faktory, které případ výrazně odlišují od jiných. Obžaloba se týká jednání, které trvalo velmi dlouho, konkrétně asi 14 let. Tyranizujícímu jednání navíc žena čelila už dříve.
"Klíčové pochybení NS spočívá právě v tom, že při snaze o komplexní posouzení jednání obviněného první z uvedených faktorů výrazně marginalizoval, druhý pak nezohlednil vůbec. NS kromě toho v odpovídající míře nezohlednil ani následek, jenž byl dlouhodobým jednáním obviněného způsoben. Ve své argumentaci zjevně bagatelizoval některé části stíhaného skutku a některé jeho úvahy obsahovaly prvky, které měly potenciál prohlubovat sekundární viktimizaci oběti," uvedla Křesťanová.
Vysokoškolsky vzdělaní manželé spolu žili od roku 1975. Obžaloba se týkala mužova počínání v letech 2004 až 2018. Popisovala ponižování, urážky a přísné příkazy, které se týkaly přípravy jídla, úklidu, domácích prací, ale také výpomoci s mužovými pracovními povinnostmi. Když žena pokyn nesplnila, čelila dalším urážkám a nátlaku. Muž podle obžaloby také kontroloval, kam a s kým žena chodí. Občas použil i fyzický nátlak. V roce 2018 žena ze společného bytu utekla. Trpěla posttraumatickou stresovou poruchou.