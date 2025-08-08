Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat, nakazí ročně nejvíc lidí, častější jsou jen v Pobaltí.
Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U borreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans. "Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borrelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází," uvedl k tomu v pátek na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. "Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte," doplnil. Státní zdravotní ústav v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.
Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borrelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu.
Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.
Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borrelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.
Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025*
|Klíšťová encefalitida
|355
|565
|687
|715
|774
|856
|594
|710
|509
|670
|372
|Lymská borrelióza
|2913
|4694
|3939
|4724
|4105
|3710
|2831
|3517
|3270
|4031
|3057
Zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce července