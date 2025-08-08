Domácí

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července nejvíc za posledních deset let. Lymskou borreliózou se nakazilo přes 3000 lidí, klíšťovou encefalitidou 372. Uvedl to na sociální síti X Státní zdravotní ústav. Loni lékaři diagnostikovali za celý rok více než 4000 případů borreliózy a 670 encefalitidy.
Ilustrační foto klíštěte.
Ilustrační foto klíštěte. | Foto: Aktuálně.cz/Wikimedia Commons

Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat, nakazí ročně nejvíc lidí, častější jsou jen v Pobaltí.

Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U borreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans. "Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borrelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází," uvedl k tomu v pátek na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. "Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte," doplnil. Státní zdravotní ústav v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.

Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borrelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu.

Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.

Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borrelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.

Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Klíšťová encefalitida 355 565 687 715 774 856 594 710 509 670 372
Lymská borrelióza 2913 4694 3939 4724 4105 3710 2831 3517 3270 4031 3057

Zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce července

 
