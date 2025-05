Němcová: Já Konečné říkala, ať to nedělá. Vařily ve mně emoce, vzali mi půlku života

Značný ohlas v médiích i na sociálních sítích vyvolalo jednání senátorky Miroslavy Němcové (ODS) v nedělní politické debatě v České televizi. Za odhozením brožury, kterou na stůl položila komunistka Kateřina Konečná, si nicméně stojí. "Já jsem jí říkala, ať mi to nedává. Pro mě to bylo jako nevyžádaná pošta, spam. Ten taky hned vyhodíte do koše," vysvětluje ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové.

Spotlight Aktuálně.cz - Miroslava Němcová | Video: Tým Spotlight