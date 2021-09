"Není čas zavírat oči." Přes tisíc lidí demonstrovalo v Praze za ochranu klimatu

Přes tisíc lidí v pátek demonstrovalo v Praze za ochranu klimatu. Protest zahájili na Malostranském náměstí symbolicky za minutu dvanáct pokřikem "Teď nebo nikdy", pak se vydali na pochod centrem města. Podle aktivistů politici stále nedělají dost pro ochranu klimatu. Zástupci hnutí Fridays for Future chtějí apelovat na vládu, která vzejde z říjnových voleb, aby pro ni klima bylo prioritou.

Protest byl součástí celosvětové akce ekologického hnutí Fridays for Future (FFF). Demonstranti z řad studentů i dospělých měli s sebou transparenty s nápisy jako "Klimatická spravedlnost", "Není čas zavírat oči" nebo "Chceme zdravou planetu pro naše děti".

Účastnili se také zástupci ekologických organizací Greenpeace a Duha, iniciativy Milion chvilek pro demokracii a podpořit demonstraci přišli také bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo někdejší ombudsmanka a chartistka Anna Šabatová. Ta zdůraznila, že nestačí spoléhat na to, že lidská práva, která s klimatem souvisejí, jsou na papíře, ale je třeba za ně neustále vynalézavě a aktivně bojovat, aby se vše v dobré obrátilo.

"A já vás proto vyzývám, abyste neustávali ve svém úsilí. A doufám, že všichni společně prosadíme velký obrat ve společnosti, a to nejenom v české, ale i světové," řekla Šabatová. Aktivisty dopisem podpořil také bývalý premiér Petr Pithart, mimo jiné promluvila i ředitelka české Amnesty International Linda Sokačová. Uvedla, že mezi státy, které neberou klimatickou krizi vážně, patří i Česko. Zdůraznila, že problém klimatické krize souvisí s lidskými právy, jakými je třeba právo na jídlo či vodu.

Mluvčí pořádajícího hnutí FFF už v úvodu zopakovali, že budoucí vláda musí činit konkrétní kroky pro ochranu klimatu. Připomněli, že v červnu hnutí hodnotilo dosavadní činnost většiny sněmovních stran v této oblasti jako nedostatečnou. Aktivisté po budoucí vládě také žádají, aby se Česko orientovalo na udržitelnější způsob života a po volbách vznikla funkce nadstranického ministra či ministryně pro klima.

Rovněž chtějí konec uhlí do roku 2030 a zdůrazňují potřebu spravedlivé transformace v uhelných regionech. Projevy dalších účastníků zdůrazňovaly potřebu občanské angažovanosti a vyzývaly k účasti v říjnových volbách.

Pochod z náměstí vyrazil po jedné hodině odpolední. Prošel přes Staroměstské náměstí, ulici Na Příkopě a kolem Národního divadla, přes Karlův most zpátky na Malostranské náměstí. Účastníci skandovali hesla "Za klima", "Omladina do ulic, aby v zimě nebyl hic", "Uhlí, ropa, plyn, patří do dějin" nebo "Na co škola? Klima volá!" V nákupním vozíku vezlo několik aktivistů také reproduktor a pouštěli hudbu.

Demonstrace se obešla bez potíží a střetů a po 15:00 pokračovala na Malé Straně neformálním programem. Policejní mluvčí Jan Daněk sdělil, že podle odhadů policie se akce nakonec zúčastnilo 1000 až 1500 lidí. Do cíle pak dorazili v komornějším počtu.

Ať se to někomu líbí či nelíbí, roste tady mladá generace, která apeluje na ochranu životního prostředí. A já jako novinář zpravodaj se snažím zachytit i tento velmi zajímavý pohyb v naší zemi. Toto je ukázka z dnešní demonstrace, mluví Klára a Stela z jednoho pražského gymnázia. pic.twitter.com/4RcPbOFOWV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 24, 2021

Hnutí FFF se odvolává na nedávno zveřejněné části šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN, podle které prý stojí svět před několika body zlomu. Jeden ze scénářů podle aktivistů ale stále umožňuje udržet globální oteplení pod bezpečnou hranicí 1,5 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí, pro to je však v nejbližších letech nutné podstatně snížit množství vypouštěných emisí skleníkových plynů.

Česká pobočka Fridays for Future v minulých letech uspořádala řadu protestů. Například v březnu 2019 prošly Prahou dva tisíce středoškoláků, kteří požadovali důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Stovky mladých dorazily na pražskou stávku také v září téhož roku. Loni a letos hnutí pořádalo kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 většinou komornější akce. V období nejpřísnějších epidemických opatření aktivisté protestovali i on-line.

Studentské protesty se v minulosti konaly i v dalších městech v Česku, na pátek byly podle FFF naplánovány demonstrace i v Brně nebo v Ostravě.

Ulicemi Brna prošly v pátek dvě stovky studentů. Organizátoři a další řečníci nejprve upozornili na dopady změn klimatu. "Z těchto voleb musí vzejít vláda, které nebude lhostejný boj za klimatickou spravedlnost," řekl Ctibor Prokop, student tišnovského gymnázia a mluvčí hnutí Fridays for Future.