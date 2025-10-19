Nedělní ráno přineslo nebývalý mráz, na Šumavě naměřili minus deset stupňů

Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V dalších dnech se má podle něj oteplit.
🥶 Studené ráno přineslo i rekordy— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 19, 2025
👉 Teploty na velké části území dnes klesly pod nulu. Na 17 stanicích měřících alespoň 30 let byla zaznamenána nejnižší teplota pro dnešek za dobu měření (z toho na některých měřících dokonce přes 50 let).
"Nedělní ranní teploty byly velmi rozdílné. Zatímco na většině území klesly pod nulu, ve Slezsku a na východě Moravy zůstaly díky velké oblačnosti na plus jeden až plus pět stupňů Celsia," uvedli meteorologové.
Rekord padl třeba v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 7,1 stupně Celsia. V Novém Rychnově na Vysočině teplota klesla na minus 4,8 stupně, v Ústí nad Orlicí na minus 4,6 stupně a v Hubenově na Jihlavsku a v Bystřici pod Pernštejnem má nové minimum pro dnešní den hodnotu shodně minus 4,5 stupně Celsia.
Na řadě dalších míst bylo ještě chladněji, ale rekordy tam překonány nebyly. Vedle Rokytské slati to je případ třeba Horské Kvildy na Klatovsku, kde ráno naměřili minus 9,6 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách pak teplota klesla na minus devět stupňů. Méně než minus osm stupňů pak naměřily například stanice Kořenov, Kvilda-Perla, Hliniště, Luční bouda nebo Jelení.
Meteorologové upozornili, že do Česka už začíná proudit teplý vzduch od jihu. Nejprve se projeví hlavně na horách a v podhůří. V pondělí bude nejtepleji v Pošumaví, a to až 15 stupňů Celsia. Od středy budou teploty stoupat i mimo hory místy až na 16 stupňů, ve čtvrtek i na 18 stupňů Celsia.