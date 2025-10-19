Nedělní ráno přineslo nebývalý mráz, na Šumavě naměřili minus deset stupňů

Domácí

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum pro 19. říjen zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice to ale nový rekord nebyl.
Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V dalších dnech se má podle něj oteplit.

"Nedělní ranní teploty byly velmi rozdílné. Zatímco na většině území klesly pod nulu, ve Slezsku a na východě Moravy zůstaly díky velké oblačnosti na plus jeden až plus pět stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

Rekord padl třeba v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 7,1 stupně Celsia. V Novém Rychnově na Vysočině teplota klesla na minus 4,8 stupně, v Ústí nad Orlicí na minus 4,6 stupně a v Hubenově na Jihlavsku a v Bystřici pod Pernštejnem má nové minimum pro dnešní den hodnotu shodně minus 4,5 stupně Celsia.

Na řadě dalších míst bylo ještě chladněji, ale rekordy tam překonány nebyly. Vedle Rokytské slati to je případ třeba Horské Kvildy na Klatovsku, kde ráno naměřili minus 9,6 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách pak teplota klesla na minus devět stupňů. Méně než minus osm stupňů pak naměřily například stanice Kořenov, Kvilda-Perla, Hliniště, Luční bouda nebo Jelení.

Meteorologové upozornili, že do Česka už začíná proudit teplý vzduch od jihu. Nejprve se projeví hlavně na horách a v podhůří. V pondělí bude nejtepleji v Pošumaví, a to až 15 stupňů Celsia. Od středy budou teploty stoupat i mimo hory místy až na 16 stupňů, ve čtvrtek i na 18 stupňů Celsia.

 
