"Něco jako" terapie klidně rovnou v tramvaji. Spoléhání se na AI ale nese rizika

Studentka Bára využívá umělou inteligenci při práci do školy prakticky každý den. Vyzkoušet ji i v další oblasti pro ni bylo přirozeným krokem. "AI na terapii používám už asi půl roku," svěřuje se redakci.
"Postupně jsem si uvědomila, jak chytré to je, jak dobře chápe, co po ní chci. Tak jsem si řekla, proč nezkusit řešit i otázky, které jsem dřív rozebírala na terapiích," dodává.
Bára není výjimkou. Zájem o duševní zdraví, který v Česku od pandemie stabilně sílí, se dnes čím dál víc přesouvá do online prostoru. Terapeutická péče je totiž v Česku dlouhodobě nedostupná, jak potvrzuje i poslední průzkum České asociace pro psychoterapii.
Lidé proto hledají alternativy. Vyhledávání výrazů jako úzkost a stres podle dat Googlu v posledních letech výrazně stoupá. Lidé častěji hledají praktická dechová cvičení, relaxační hudbu nebo homeopatika. "AI terapeut" se za posledních 12 měsíců stal ve vyhledávači trendujícím výrazem.
Doplňková péče
Častější využívání chatbotů umělé inteligence jako terapeutů se díky své dostupnosti nabízí. Odborníci však vyzývají k opatrnosti. Toho si je vědomá i Bára.
"Za mě je to určitě spíš doplňková péče. Skutečné terapii se to ani omylem nevyrovná," tvrdí. Sama chodila na terapie víc než sedm let a před rokem je ukončila s tím, že už takto pravidelnou, profesionální podporu nepotřebuje. Nyní si sezení supluje právě pomocí AI.
Podobně zapojují technologie do vlastní péče o duševní zdraví a pohodu mladí lidé napříč Evropou. Výzkum agentury Livity, který spolufinancoval Google, zjistil, že ze sedmi tisíc teenagerů napříč sedmi zeměmi unie, využívají digitální technologie na podporu svého duševního nebo fyzického zdraví tři čtvrtiny z nich.
Přesto, že se terapii nevyrovná, podle Báry přináší umělá inteligence několik vlastních výhod. "Hodně důležitá je pro mě okamžitost. Stále se čas od času potýkám s nějakou krizi, jako asi všichni. Podpora, že popíšu, co zrovna řeším, a že mi z toho třeba není dobře, se tak hodí. I když situaci ultimátně zvládnu vyřešit sama," popisuje.
Kdyby přitom v podobné situaci měla domlouvat terapeutické sezení, potrvá to v lepším případě týden. "Mezitím se samozřejmě stane hrozně moc věcí. Zatímco takhle otevřu mobil a dostanu instantní reakci, což je super," dokončuje studentka.
Témata jako stres, vztahy a podobně proto může po napsání požadavku: "chovej se jako terapeut" řešit kdekoliv. Třeba v tramvaji, knihovně nebo na lavičce v parku. "Vlastně jde o témata, která typicky řeším s kamarády, ale zrovna se to třeba nikomu nehodí. A já cítím potřebu to někde vychrlit," popisuje studentka.
Dohled nad AI
Spoléhání se na AI má ale i odvrácenou stranu, před kterou varují experti. "Bez pořádného porozumění a dohledu nad AI terapií můžeme upadnout do nebezpečné propasti," uvedla například ředitelka pro výzkum a profesní standardy Britské asociace pro poradenství a psychoterapii Lisa Coulthard pro deník Guardian.
"Někteří lidé sice mohou získat užitečné rady. Jiní ale naopak zavádějící nebo chybné informace s potenciálně nebezpečnými důsledky," vysvětluje.
Mediální pozornost si získávají drastické případy jako letošní sebevražda 16letého Američana, který si vzal život poté, co se dlouze a intenzivně svěřoval chatbotu ChatGPT.
Série podobných případů a následných žalob vedla k tomu, že platforma Character.ai, která uživatelům nabízí vysoce personifikované chatboty, tzv. virtuální společníky, rozhodla, že omezí přístup nezletilých ke svému produktu.
Rizik si je vědomá i Bára. Věří ale, že i díky zkušenostem s terapií a sledováním varovných "červených vlajek" - jako je protiřečení nebo neschopnost chatbota zpochybnit zřejmě chybné úvahy - dokáže odfiltrovat užitečné od zavádějícího.
"Hodně časté je, že konverzace ani neukončuji s pocitem, že mám uzavřeno, ale spíš když zjistím, že už dostávám nesmyslné a neužitečné odpovědi," popisuje.
Sama tak přínos terapeutických konverzací s ChatGPT připodobňuje spíš k pročítání dobře napsaného psychologického článku.
"Je to hodně učebnicové, vlastně souhrnný výpis informací k podobnému problému, který pochází z různých webů a navrhuje, co se dá se situací dělat. Pomáhá mi to zorientovat se v problému a třeba si pojmenovat možná východiska. Nejde to ale do hloubky a nepřináší to nic moc vlastního, lidského," uzavírá studentka.
Text vznikl ve spolupráci se společností Google.