Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox

před 2 hodinami
Výtvarné umění je oblast, která přitahuje spoustu snobů. Také proto, že jde o obrovský byznys, říká ředitel Centra současného umění Dox Leoš Válka. Na rozdíl od umění, v matematice nebo exaktních vědách se hned pozná, jestli víte, o čem mluvíte, glosuje.
Spousta lidí podle Války nechodí do galerií proto, že mají ostych. Respektují, že existují odborníci, kteří tomu rozumějí, a mají obavu, že budou za hlupáky, kteří nevědí, na co se dívají, uvažuje host Terezy Engelové. Někdy je přitom umění opravdu tak divné, banální, bizarní a absurdní, že je prostě opravdu "jen blbé", připouští.

Lze nicméně prohlásit, že právě banalita je konceptem díla. "A tím se dá dneska vysvětlit všechno, protože když máte nekonečné množství kontextů, tak máte nekonečné množství obsahu, a můžeme se bavit donekonečna a nikdy neskončíme."

Umění není předvídatelné a nedá se naprogramovat. Galerista si proto myslí, že umělá inteligence jeho zánik nezpůsobí. "Do jisté míry to ale ovlivní provozy jednotlivých uměleckých oblastí, protože tam to nevyhnutelně sehraje svou roli."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:36 Jaká je návštěvnost galerií v létě? Přijíždějí lidé do Doxu spíš kvůli budově, nebo hlavně kvůli výstavám? Dá se už při plánování odhadnout, jak úspěšná a navštěvovaná bude výstava?

04:36-11:38 Podílel se David Lynch osobně na přípravě výstavy Up in Flames? Je svoboda a sebevědomí to, co umění skutečně potřebuje? A dá se definovat "dobré umění"?

11:38-17:53 Proč má současné umění pověst něčeho, čemu "lidé nerozumí"? Co je největší přínos umění? Může nás ještě překvapit?

17:53-23:23 Co Válku k umění přitáhlo? Bylo těžké prosadit se v prostředí, ve kterém neměl odborné zázemí? Může galerie vydělávat?

23:23-29:00 Proč se rozhodl založit galerii, když to nebyl jeho sen? Co ho na provozu galerie nejvíc překvapilo a jak obtížné je její financování?

29:00-37:26 Existuje v Česku skutečná státní politika pro podporu umění? Kde se dají sehnat peníze na provoz tak velké instituce? Je české umění na světové úrovni? Chce ještě zvýšit mezinárodní viditelnost Doxu?

 
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
