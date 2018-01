Děláte ze mě lidskou zrůdu, která v tom nechá rodinu a děti, řekl Babiš a požádal poslance o vydání

před 5 hodinami

Premiér Andrej Babiš a šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek v úterý ráno oznámili, že požádají poslance, aby je v kauze Čapí hnízdo vydali ke stíhání. Ostatní politické strany už dříve daly najevo, že budou hlasovat pro vydání bez ohledu na jejich stanoviska. Babiše kromě toho čeká patrně porážka také při hlasování o důvěře pro jeho vládu.

Praha - První úterní slova premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ukázala, že jej odpoledne Poslanecká sněmovna s největší pravděpodobností zbaví imunity a on bude znovu čelit trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš také nepočítá s tím, že by v úterý odpoledne jeho menšinová vláda dostala ve sněmovně důvěru.

"Nikdy jsme s kolegou Faltýnkem nepochybovali, že se necháme vydat. Samozřejmě, že se necháme vydat. Samozřejmě, to je jasné. Přece žijeme v zemi, kde jsou orgány, které nás vyšetřují, nezávislé. Takže my se necháme vydat," prohlásil před osmou hodinou ráno Babiš, vedle kterého stál jeho nejvěrnější politický souputník - první místopředseda ANO a šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Babiš tvrdil, že mu dosud nešlo o nic jiného, než aby byly předloženy důkazy, že on a další lidé porušili zákon. "My jsme jenom chtěli, aby nám někdo ukázal nějaký důkaz o podvodu. Neexistuje, protože žádný podvod nebyl a ani nemohl být. Není podvod. A žádný důkaz neexistuje. Sprostota a bezohlednost některých lidí, některých politiků a novinářů, dělá ze mě, že jsem lidská zrůda. Že v tom dokonce nechám rodinu a děti," prohlásil emotivně předseda vlády a ohradil se proti tomu, že je jeho manželka obviněná, přestože podle něj nebyla ani na policii a ničeho špatného se prý nedopustila.

Babiš vystoupil se svým prohlášením jen několik minut předtím, než zamířil na mandátový a imunitní výbor. Ten musí rozhodnout, zda celé sněmovně doporučí vydání obou poslanců. Ta pak bude hlasovat o tom, zda oba politiky zbaví imunity. Vše nasvědčuje tomu, že Babiš s Faltýnkem budou vydaní.

"Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek si pravděpodobně spočítali, že je víc poslanců pro jejich vydání než nevydání, dělají z nouze ctnost," komentoval dění předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který je i členem zmiňovaného výboru.

Případné vydání by ještě více oslabilo pozici premiéra Babiše při vyjednávání o vládě. Už nyní je téměř jisté, že jeho nynější menšinová vláda důvěru nedostane. Zároveň mu hrozí, že se mu nezdaří ani druhý pokus o sestavení vlády. Na dotaz Aktuálně.cz nevyloučil, že by v další vládě už nefiguroval. "To je předčasná spekulace. Uvidíme, jak to dopadne, jestli budeme mít druhý pokus, nebo nebudeme, jestli budou s námi strany vyjednávat a za jakých podmínek. Vyloučit se nedá vůbec nic," řekl Aktuálně.cz Babiš.