Na Trutnovsko se sjedou neonacisté z celé Evropy. Obec se pořadatelům nedovolala, festival schválila

před 48 minutami

O víkendu 9. a 10. června proběhne v Chotěvicích na Trutnovsku, obci s tisíci obyvateli, mezinárodní festival s účastí otevřeně neonacistických kapel. Akci v autokempu, kde se jindy ubytovávají školy či tábory, povolilo zastupitelstvo obce, které prý o povaze akce nemělo ponětí. Organizátorům se nemohli dovolat, a jelikož se koncert koná na soukromém pozemku, odsouhlasili ji. "Objektivně s tím samozřejmě nesouhlasíme, ale to je tak celé, co s tím můžeme dělat," řekl starosta obce. Dodal, že nemá radost ani z toho, že bude celá obec pod drobnohledem policistů. Majitel autokempu vytrvale popírá, že by o ideologickém podtextu akce věděl a překvapeně konstatoval, že ho tato skutečnost šokuje.

Chotěvice (Trutnovsko) - V Chotěvicích na Trutnovsku se má o víkendu konat mezinárodní neonacistická akce Bohemia Excalibur Night. V tamním autokempu Svatá Kateřina zahrají 9. a 10. června kapely jako White Demons, v níž působí jeden z bývalých členů kultovní anglické neonacistické hudební skupiny Screwdriver, dále pak Legittima Offesa či kapela Katastrof, která hraje "árijský rock". Celou akci navíc schválilo obecní zastupitelstvo.

Na internetu je k dispozici plakát, který pod záštitou uskupení Bohemia Patriots slibuje mezinárodní účast neonacistických kapel. Lístek je k zakoupení po e-mailové rezervaci za tisíc korun. Majitel e-shopu Bohemia Patriot Jan Mošnička však důrazně odmítá, že by měl obchod s akcí co do činění. "S tím nemáme vůbec nic společného, my jsou pouze e-shop s oblečením a žádné akce nepořádáme. Od toho se absolutně distancuji," řekl Aktuálně.cz.

Podle serveru Antifa, který o festivalu informoval na svých webových stránkách, však za akcí může stát nové extremistické uskupení.

Majitel autokempu Luboš Velecký tvrdí, že nemá tušení o tom, že se v jeho areálu má konat neonacistická akce. "Je tu soukromá akce objednaná panem Krupičkou. Řekl mi, že tam budou hrát nějaké kapely a že to bude asi pro 400 lidí. Informace, že jde o neonacisty, mě šokuje, budu muset organizátory kontaktovat," reagoval s překvapením v hlase na dotaz Aktuálně.cz.

S organizátorem Krupičkou se redakci nepodařilo spojit. Antifa jej však také spojuje s nacistickými strukturami a upozorňuje na to, že byl v minulosti podezřelý z vydírání podnikatelů a byla mu zabavena nelegálně držená zbraň. Vinu se mu ale nepodařilo prokázat.

Nemohli se nikomu dovolat, tak akci schválili

Starosta obce Vladimír Lukeš ale uvedl, že o celé akci s majitelem kempu Veleckým mluvil poté, co se o ni začali zajímat policisté.

Brání se, že zastupitelstvo v době schvalování netušilo, že jde o extremistickou akci. "Nám nikdo nic neřekl. Volali jsme organizátorům a nikdo z nich nebral telefon. Takže to zastupitelé schválili," uvedl starosta.

"Když to obec dostala na stůl jako 'minifest', nebyla o nacistech ani zmínka, to jsem se dozvěděl až potom. V tuto chvíli je to ale ohlášené jako soukromá akce pouze pro pozvané. Objektivně s tím samozřejmě nesouhlasíme, ale to je tak celé, co s tím můžeme dělat," řekl starosta s tím, že se v autokempu pořádá i mnoho různých akcí jako motorkářské srazy či festivaly, ale i školy v přírodě či dětské tábory. Neměl tak prý žádné podezření.

Podle něj ale bude Bohemia Excalibur Night pod přísným dohledem policistů. "Policie už nás kvůli bezpečnostním opatřením oslovila, je to celostátně sledovaná akce pod velice přísným policejním dohledem. Vůbec z toho nemáme radost," dodal.

To potvrdila i Ivana Ježková z krajského policejního ředitelství. "O té akci víme, monitorujeme ji a chystáme adekvátní opatření," řekla Aktuálně.cz

Do autokempu, kde jindy přebývají děti na školách v přírodě či táborech, se tak o víkendu sjedou stovky neonacistů, aby oslavovali jednu z nejhrůznějších ideologií, které kdy existovaly.

Vystoupí například italská kapela Legittima Offesa, jejíž frontman Luigi Guerzoni si odseděl několik let ve vězení za to, že spolu se třemi dalšími nazi-skinheady brutálně napadl studenta a je přívržencem italské ultranacionalistické strany Forza Nuova.

Dále polské uskupení Nordica, které dříve existovalo pod názvem Agressiva 88 a profilovalo se nacistickou symbolikou i nenávistnými antisemitskými a rasistickými texty. Zahrát má i skupina Katastrof, která se prezentuje jako "árijský rock" a hlásí se k národně socialistickému hnutí.

Stejně tak je spojena s rasistickou a neonacistickou scénou skupina Mistreat, která v textech hlásá, že nenávidí gaye, chce čistou rasu a používá nacistické symboly jako číslo 88, uvádí na svém webu Antifa.