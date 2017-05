Extremistická scéna je letos klidná. Neonacisté jsou nejednotní, anarchisté ze sebe dělají mučedníky

před 1 hodinou

Česká extremistická scéna byla v prvních třech měsících roku 2017 podle ministerstva vnitra poklidná. Extrémní pravice vystupovala nejednotně. Dělnická strana sociální spravedlnosti téměř vyklidila pole a na výraznější veřejná vystoupení v prvním čtvrtletí rezignovala i Národní demokracie. Extremisté letos uspořádali 93 akcí. Policie od začátku letošního ledna do konce března zaznamenala 32 trestných činů s extremistickým podtextem.

Praha - Extremistické skupiny v letošním prvním čtvrtletí v Česku uspořádaly 93 akcí, což bylo o 20 více než ve stejném období loňského roku. Extremistická scéna byla klidná a bez mimořádných událostí. Bezpečnostní složky neobjevily poznatky o zvýšeném riziku násilností, které by s působením politických extremistických hnutí souvisely. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o extremismu, kterou zveřejnilo na svém webu ministerstvo vnitra.

Extrémní pravice vystupovala nejednotně. Dělnická strana sociální spravedlnosti podle vnitra téměř vyklidila veřejný prostor a na výraznější veřejná vystoupení v prvním čtvrtletí rezignovala i Národní demokracie, která se snaží získat hlavní postavení uvnitř extrémní pravice. "Za tím účelem se pokoušela navázat spolupráci s jednotlivci a subjekty spjatými s neonacistickým hnutím," stojí ve zprávě.

Bezpečnostní složky také zaznamenaly několik neveřejných a utajovaných koncertů takzvané white power hudby, která je určena pro stoupence neonacistického hnutí. Podle vnitra jde o nový trend, jelikož konání těchto akcí bylo po roce 2009 na ústupu. "Žánrově se jednalo o styl hatecore či national socialist hardcore. Tzv. hatecorové kapely razantně propagují neonacismus a šíří nenávist," napsalo vnitro. Celkem pravicové subjekty uspořádaly od začátku ledna do konce března 40 akcí, což bylo o osm víc než loni.

Nejvýraznější roli na levicové částí spektra hráli v prvním čtvrtletí letošního roku anarchisté, kteří se například snažili aktivně podporovat pražské centrum Klinika. Zaměřili se také na obranu některých stíhaných kolegů. Jde například o Lukáše Borla, který bývá označován za zakladatele takzvané Sítě revolučních buněk.

Organizace se v minulosti mimo jiné přihlásila k několika útokům na pražskou restauraci Řízkárna nebo k zapalování policejních aut. Podle vnitra anarchisté zpochybňují důvody jejich stíhání a vykreslují stíhané kolegy jako mučedníky. Extrémní levice v prvním čtvrtletí uspořádala 53 akcí, což bylo o 20 víc než loni.

Policie od začátku letošního ledna do konce března zaznamenala 32 trestných činů s extremistickým podtextem. Bylo to o tři víc než za stejné období loňského roku. Nejčastěji byly trestné činy spáchány v Ústeckém kraji, a to v devíti případech. Šest případů pak policie zaznamenala v Praze. Žádný extremistický trestný čin naopak nebyl evidován ve Středočeském, Olomouckém, Pardubickém a Karlovarském kraji.

