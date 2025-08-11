Domácí

Na Šumavě se správci parku snaží odchytit vlka, který se pohybuje kolem Srní

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Odborníci se na Šumavě pokoušejí odchytit vlka, který se v posledních dnech volně pohybuje v okolí Srní na Klatovsku u návštěvnického centra s výběhem, ve kterém žije vlčí smečka. Kvůli tomu je návštěvnické centrum, jež každoročně navštěvují desetitisíce lidí, dočasně uzavřené, uvedl v pondělí mluvčí parku Jan Dvořák.
Podle odborníků se kolem Srní na Šumavě potuluje minimálně dvouletá samice vlka; snímek je ilustrační.
Podle odborníků se kolem Srní na Šumavě potuluje minimálně dvouletá samice vlka; snímek je ilustrační.

Pokud se zvíře nepodaří odchytit dříve, bude návštěvnické centrum a přístup k výběhům uzavřené minimálně do středy. Správci parku prosí návštěvníky, aby se nesnažili k centru dostat, mohou tak mařit snahu o odchyt.

Vlk se pohybuje zejména v okolí centra od minulého týdne. V pátek správci parku zjistili, že se zřejmě snažil dostat do výběhu se smečkou. Při středeční kontrole byl výběh v pořádku, v pátek tam ale správci zjistili poškození oplocení v části, kde krmí smečku. Otvor ale nebyl dostatečně velký, aby umožnil vlkovi průchod.

Podle odborníků se kolem potuluje minimálně dvouletá samice vlka. "Pracujeme s variantami, že se může jednat o našeho vlka z výběhu, může to být samotář bloumající krajinou, nebo to může být zvíře z některé divoké etablované šumavské smečky," řekl Dvořák.

Aktuální počet zvířat, která žijí ve výběhu v návštěvnickém centru, není snadné vždy hned zjistit. Tříhektarový výběh je značně terénně členitý, plný kamenů, kmenů stromů a dalších úkrytů. Ani ke krmení nepřijde vždy celá smečka vlků, takže pracovníci centra je nemohou pokaždé všechny spočítat. Všichni místní vlci jsou ale čipovaní. Odchytávají se pravidelně jednou ročně k veterinární kontrole, loni na podzim jich bylo 13.

V pondělí správci potvrdili, že zvíře se v okolí pořád zdržuje, dosud se ho ale nepodařilo odchytit. "Stále se zde ale pohybuje, což nám potvrzují záznamy z fotopastí, které jsou nově nainstalovány, a také přímé pozorování. Pro jeho úspěšný odchyt je nutný co největší klid v oblasti, a proto musí zůstat návštěvnické centrum a vstup do výběhu uzavřeny," řekl Dvořák.

Podél hranic výběhu správci instalovali velké množství online fotopastí, díky nimž mohli vysledovat koridory, kudy se vlčice pohybuje. Na jedno místo zamaskovali průchozí past a při odchytu jsou připraveni být u zvířete za několik minut. Pokud to vyhodnotí jako vhodnou variantu, mohou případně zvíře uspat narkotizační střelou. "Hlavně bychom potřebovali toho vlka odchytit, abychom s ním mohli dál pracovat a zjišťovat, odkud se vzal," dodal Dvořák.

V minulosti se už stalo, že se k výběhu ojediněle zatoulal divoký vlk. Podle Dvořáka je přilákala například hárající samice ze smečky nebo byli jen zvědaví. Současný případ je ale ojedinělý v tom, že zvíře přichází i ve dne a v době, kdy je v okolí hodně turistů.

Výběh s vlčí smečkou a návštěvnické centrum patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v národním parku. V prvním celém roce provozu 2016 tam přišlo 187 tisíc návštěvníků. Loni přišlo do centra podle výroční zprávy parku přes 117 tisíc lidí.

 
Další zprávy