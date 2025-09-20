Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Takřka 19 hodin programu nabídne více než 90 dynamických ukázek. Partnerskou zemí je Itálie. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.
Na Dnech NATO se tradičně představují armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.
Maximum své techniky ukáže i česká armáda. "Hlavně zde bude vlastně poprvé komplexní zóna modernizace jak letecké, tak pozemní techniky, kdy návštěvníci / daňoví poplatníci budou moci vidět to, co se za poslední dobu podařilo pro Armádu České republiky zajistit," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.