Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

před 1 hodinou
Vystoupení tří leteckých akrobatických skupin nebo italská expozice v čele s letounem AV-8B Harrier II - to jsou taháky letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR, které se konají v sobotu a v neděli na letišti v Mošnově na Novojičínsku. Sledujte videopřenos přímo z místa.
Takřka 19 hodin programu nabídne více než 90 dynamických ukázek. Partnerskou zemí je Itálie. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.

Na Dnech NATO se tradičně představují armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.

Maximum své techniky ukáže i česká armáda. "Hlavně zde bude vlastně poprvé komplexní zóna modernizace jak letecké, tak pozemní techniky, kdy návštěvníci / daňoví poplatníci budou moci vidět to, co se za poslední dobu podařilo pro Armádu České republiky zajistit," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

 
Poznáte slova z Chodska, Hané, Valašska i Slezska? Dejte si kvíz z nářečí a zjistěte, kolik výrazů a regionů trefíte.
