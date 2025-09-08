Na Česko míří studená fronta. Meteorologové řekli, jak bude do víkendu

Slabý déšť nebo přeháňky meteorologové očekávají v pondělí jen ojediněle odpoledne a večer na severu a severovýchodě. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Po chladném ránu se odpoledne teploty dostanou k 20 až 24 stupňům Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 26 stupňům.
Stejnou maximální teplotu uvádí v úterý předpověď pro celé území, odpoledne se s přibývající oblačností od západu mohou objevit přeháňky nebo déšť. V úterý totiž bude přes území Česka postupovat zvolna k východu zvlněná studená fronta.
Ve středu se od jihozápadu zatáhne nebe v celém Česku a odpoledne a večer bude na většině území pršet. Teploměr by měl ukázat maximálně 23 stupňů Celsia, víc jen při déletrvající zmenšené oblačnosti.
Ve čtvrtek bude na většině míst s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. V pátek meteorologové očekávají většinou polojasné nebe, srážky už jen ojediněle, víc by jich mohlo být na horách. Teploty se vrátí k letním 25 stupňům Celsia.
Zatažené nebe, občasný déšť a ojediněle bouřky Český hydrometeorologický ústav předpovídá pro víkend. Teploty by se měly pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia.