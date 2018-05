Mynářův spolek Zemanových přátel zaplatil kampaň a přestěhoval se na Hrad. Nevím o tom, říká Ovčáček

Od 10. května sídlí Přátelé Miloše Zemana v ulici Na Opyši 192/8, což je luxusní adresa přímo u Hradu na konci Starých zámeckých schodů.

Praha - Prezidentův kancléř Vratislav Mynář to nebude mít daleko, když si bude potřebovat zaskočit do spolku Přátelé Miloše Zemana, kterému předsedá.

Klíčový spolek, přes který prezidentův tým financoval znovuzvolení Miloše Zemana, se v květnu přestěhoval z pražské Opletalovy ulice na Pražský hrad. Od 10. května sídlí v ulici Na Opyši 192/8, což je luxusní adresa přímo na konci Starých zámeckých schodů. Ve vile, kterou vlastní Správa Pražského hradu, má služební byt kancléř Mynář.

Budova je státní majetek a hospodaří s ním Správa Pražského hradu. Proč se Zemanovi přátelé přestěhovali na Hrad a zda platí nějaký nájem, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nedokázal na dotaz týdeníku Ekonom zodpovědět: "Nic o tom nevím," vzkázal. Na zaslané otázky neodpověděl ani mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek, vyjádřit se odmítli i zástupci spolku, které redakce oslovila - Mynář, senátor Jan Veleba i Karel Srp.

Miliony pro spolek se záporným jměním

To není jediná nová informace okolo klíčového spolku v české politice.

Až dosud nebylo jasné, jak si stojí financování organizace, která bezúplatnými plněními zaplatila velkou část z 22,7 milionu korun, které Zeman utratil za kampaň. (O "neexistující kampani" Zemana psal podrobně Ekonom před volbami.)

Když už byly pochybnosti okolo financování neudržitelné i pro hradní tým, Miloš Zeman nakonec v poslední předvolební debatě zveřejnil seznam dárců spolku. Jenže až dosud nebylo možné dary prezidentem zmíněných firem a lidí nijak ověřit.

Spolek ale nyní na soud konečně odevzdal základní dokumenty ke své činnosti, které dlužil řadu let. Do té doby si veřejnost o organizaci, která se zasazuje o to, aby se "politika zejména v České republice stala znovu věcí veřejnou", mohla přečíst jen zakladatelské dokumenty.

Účetní závěrky, které Ekonom prošel, ukazují, že Přátelé Miloše Zemana měli záporné celkové jmění: v roce 2014 to bylo minus 1,6 milionu, v roce 2015 minus 906 tisíc a v roce 2016 minus 428 tisíc korun. To není na spolek bez jediného zaměstnance zrovna málo, takto většinou vypadají organizace, kterými peníze jen protékají.

Spolek má ale i přes chabé hospodářské výsledky velké štěstí na sponzory, kteří se ztotožňují s deklarovaným účelem organizace, tedy "prosazování, propagace a podpora Miloše Zemana jako významné osobnosti".

Za rok 2014 nahlásili Přátelé Miloše Zemana milion korun cizích zdrojů. "Nejvýznamnější dárci byly společnosti Famos Trading a Ray Service," uvádí spolek. Milion přišel i o rok později: "Nejvýznamnějším dárcem byla společnost Ray Service," opakuje se letitý sponzor Zemana, kterého prezident zmínil i v předvolební debatě.

V roce 2016 se ale z organizace stává spící buňka: nepřijala žádný dar, nikoho nezaměstnávala, výsledkem byla ztráta 14 tisíc korun.

O to více se probudila k životu o rok později, kdy se stala klíčovým financíérem prezidentovy "neexistující kampaně".

Sklenář za Čínu, Nejedlý za Rusko

V této chvíli je ve vedení spolku prezidentův kancléř Vratislav Mynář, prezidentem vyznamenaný Karel Srp. Zesnulého exministra Zemanovy vlády Eduarda Zemana nahradil minulý rok Miroslav Sklenář. Ten dělal Zemanovi do ledna tohoto roku ředitele protokolu, pak nastoupil do CEFC, která nyní vede spor se skupinou J&T o čínské investice v Česku.

Nástup emisara CEFC Sklenáře do vedení tento duben schválilo i kolegium spolku zasedající ve složení Pavel Galuška, Martin Nejedlý (oba působili ve známé firmě Lukoil Aviation Czech, která se proslavila spory se státními hmotnými rezervami o dodávky leteckého paliva, Nejedlý je dosud klíčovým poradcem prezidenta) a Jan Veleba, donedávna předseda proprezidentské Strany práv občanů Zemanovci.

Ten, ač je v nejužším vedení spolku a schvaluje kandidáty do představenstva, nedokázal v předvolební kampani vysvětlit, odkud peníze na prezidentovu kampaň pocházejí.

Video: Senátor Veleba nedokáže vysvětlit, odkud pocházejí miliony na Zemanovu kampaň