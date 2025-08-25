Muž z Tachovska bral důchod zemřelé tchyně. Přišlo se na to až teď, po 25 letech

Uvedl to v pondělí server Novinky.cz. Policejní mluvčí Iva Vršecká ČTK k případu řekla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, z něhož je podezřelý čtyřiasedmdesátiletý muž. Případem se policie nadále zabývá, uvedla mluvčí.
Novinkám stíhání seniora potvrdil státní zástupce Pavel Reiser. Seniorovi může hrozit až osmileté vězení. Žena, která zemřela v roce 1999, si ještě za života nechávala posílat důchod na bankovní účet svého zetě, uvedl server.
"Po její smrti chodily peníze dál na účet obviněného, a to až do loňského září, kdy na to přišla insolvenční správkyně," řekl státní zástupce. Upozornil na to, že po celou dobu se neuskutečnila žádná kontrola či ověření ze strany České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které každé úmrtí pojištěnce musí nahlásit matrika. Žalobce proto poslal také podnět, aby ČSSZ celou věc rovněž prošetřila. Obviněný uvedl, že netušil, že mu peníze dál chodily na účet, dodal server Novinky.cz.