Domácí

Muž z Tachovska bral důchod zemřelé tchyně. Přišlo se na to až teď, po 25 letech

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Muž z Tachovska pobíral neoprávněně 25 let starobní důchod své zemřelé tchyně, správa sociálního zabezpečení mu vyplatila téměř tři miliony korun.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Aktuálně.cz

Uvedl to v pondělí server Novinky.cz. Policejní mluvčí Iva Vršecká ČTK k případu řekla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, z něhož je podezřelý čtyřiasedmdesátiletý muž. Případem se policie nadále zabývá, uvedla mluvčí.

Novinkám stíhání seniora potvrdil státní zástupce Pavel Reiser. Seniorovi může hrozit až osmileté vězení. Žena, která zemřela v roce 1999, si ještě za života nechávala posílat důchod na bankovní účet svého zetě, uvedl server.

"Po její smrti chodily peníze dál na účet obviněného, a to až do loňského září, kdy na to přišla insolvenční správkyně," řekl státní zástupce. Upozornil na to, že po celou dobu se neuskutečnila žádná kontrola či ověření ze strany České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které každé úmrtí pojištěnce musí nahlásit matrika. Žalobce proto poslal také podnět, aby ČSSZ celou věc rovněž prošetřila. Obviněný uvedl, že netušil, že mu peníze dál chodily na účet, dodal server Novinky.cz.

 
Mohlo by vás zajímat

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek
Infografika

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

"Výmysl choromyslných idiotů". Pohlreich a spol. reagují na kohoutkovou vodu zdarma

"Výmysl choromyslných idiotů". Pohlreich a spol. reagují na kohoutkovou vodu zdarma
domácí Aktuálně.cz Obsah důchod Česká správa sociálního zabezpečení podvod

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Slovenskou pěveckou star 70.a 80. let ve snímku nacházíme na konci jeho úspěšného období, zadluženého, s podlomeným zdravím. A díváme se zpět.
před 20 minutami
Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři
0:27

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," řekl s úsměvem Zelenskyj.
Aktualizováno před 23 minutami
Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek
Infografika

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Aktuálně.cz přináší kompletní přehled všech kandidátů do sněmovních voleb. Jsou mezi nimi "šotouš", vášnivý hráč Fortnite i správce hřbitova.
před 28 minutami
Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Fantastickým výkonem ve druhé etapě potvrdil Jonas Vingegaard roli hlavního favorita Vuelty. V pondělí však jeho tým počítá šestimilionovou ztrátu.
před 38 minutami
Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin.
před 41 minutami
Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Muž tehdy cestoval společně s dalšími dvěma lidmi vozidlem, které 14. září strhla rozbouřená řeka Slavíč.
před 1 hodinou
Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána
Přehled

Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána

Pravdivý příběh Martina Leciána. Od mediální hvězdy a "Postrachu Moravy" po chladnokrevného vraha a oprátku. Fakta proti mýtům.
Další zprávy