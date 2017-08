Mladík při potyčce o 200 korun ubodal svého protivníka. Soud ho poslal na 12 let do vězení

před 17 minutami

Mladík si má za vraždu muže a zranění dalšího odpykat dvanáct let za mřížemi. Incident se odehrál loni v září v Karviné, k vražednému útoku došlo během rvačky o 200 korun. Soud nepřijal tvrzení obžalovaného, že se jen bránil útoku. Podle soudu naopak obžalovaný vyostření potyčky vyprovokoval, neboť zbytečně a zákeřně zasáhl do rvačky, která už končila.

Ostrava - Na dvanáct let poslal ostravský krajský soud do vězení devatenáctiletého Ondřeje Tuleje. Mladík loni v září v Karviné během potyčky o 200 korun zavraždil jednoho muže a druhého zranil nožem. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

Loni ráno 12. září Tulej s kamarádem odjeli autobusem do Karviné. Tam vyhledali ženu, které předali 200 korun. Podle soudu není jasné, zda chtěli nakupovat drogy či platili za sexuální služby. Žena zmizela s penězi v nedalekém bytě a delší dobu se neukázala. Když se dvojice domáhala peněz, dostala se do konfliktu s druhem ženy. Tulejův kamarád se s ním pustil do pěstního souboje.

Když začal prohrávat a vypadalo to, že potyčka skončí, vytáhl Tulej z kapsy otvírací nůž s čepelí dlouhou osm centimetrů a kamarádova soka bodl do zad. Když to viděl známý pobodaného, rozběhl se mu na pomoc. Tuleje srazil pěstí k zemi a klekl na něj. Nato jej Tulej několikrát bodl nožem do hrudníku. Jedna ze čtyř ran zasáhla srdce. Na její následky muž krátce po útoku zemřel.

Soud nepřijal Tulejovo tvrzení, že se jen bránil útoku. Podle soudu naopak obžalovaný vyostření potyčky vyprovokoval, neboť zbytečně a zákeřně zasáhl do rvačky, která už končila. Útok na Tuleje pak soud vyhodnotil jako snahu bránit pobodaného muže.