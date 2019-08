Muslimové přišli v Praze o modlitebnu. Sebral jim ji exekutor kvůli dluhu za plyn

Pražská muslimská komunita přišla o modlitebnu v ulici Na Košince v Praze 8. Nemovitost za miliony korun vydražil exekutor kvůli dluhu za plyn ve výši 22 tisíc korun. Muslimové se proto s žádostí o pomoc obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO), ve sporu o dům chtějí jít až k Ústavnímu soudu. Napsal to server Deníku N.

V neděli se kvůli rozhodnutí soudu v modlitebně konala manifestace. "Naše centrum dobrovolně neopustíme. Usilovali jsme o dobré a přátelské soužití. Nadále tak chceme žít a být této společnosti prospěšní. Zákon, na základě kterého k tomu došlo, ale považujeme za nespravedlivý a na to chceme důrazně upozornit," řekl Deníku N majitel Bader Eknaifith. Doufá v to, že se politici budou o případ zajímat.

Nepoměr mezi dluhem a hodnotou nemovitosti je podle jeho advokáta Petra Němce sice běžný, ale v tomto případě je nepoměr extrémní. "A bije to do očí. Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Nejdříve musíme projít všemi opravnými prostředky a teprve pak se obrátíme na Ústavní soud," sdělil serveru.

Němcovi také vadí to, že exekutor nevyužil všechny prostředky, aby se s Eknaifithem spojil. "Kdyby exekutor skutečně chtěl, byl by schopen kontaktovat jednatele a postupovat jinak než dražbou nemovitosti. Znalecký posudek jim říkal, že je objekt využíván, a logicky, když máte nemovitost a není to zřícenina, tak tam něco muselo být. Měl jít do té nemovitosti a zabavit majetek v ceně přiměřené dluhu," míní Němec.

Proč se tak nestalo, není jasné, exekutorka Martina Havlová na otázky Deníku N do uzávěrky článku nereagovala, napsal server.

Znalec odhadl hodnotu na 9,3 milionu

Objekt vydražil advokát Jan Myška, serveru se k situaci odmítl vyjádřit, stejně tak nechtěl nastínit, jaké má s nemovitostí plány. Podle bývalého majitele jim Myška nabízí objekt zpět, ale za 20 milionů korun, nebo pronájem za 90 tisíc korun. Před dražbou přitom znalec odhadl cenu nemovitosti včetně pozemku na 9,3 milionu korun.

Muslimové se s případem obrátili na politiky, dopis s žádostí o pomoc poslali vedle Babiše i ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) a ombudsmance Anně Šabatové. Redakce požádala adresáty o komentář, vyjádřila se pouze Šabatová, která je však na dovolené. Sdělila, že se s případem seznámí, až se vrátí.