Omluva ministra Blažka. Mění paragraf, kvůli kterému opozice tepala vládu

Chápu, že to působí prapodivně, reaguje ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na dotaz Aktuálně.cz, proč chce změnit paragraf, který by poslal do vězení až na několik let toho, kdo se dopouští činnosti ve prospěch cizí mocnosti. Blažkův postup je o to překvapivější, že vládní koalice paragraf schválila za doprovodu velké kritiky od opozice i odborníků.

2:35 Ministr spravedlnosti Blažek (ODS) odpovídá na dotaz Aktuálně.cz, proč připravil změnu kritizovaného paragrafu, který nedávno prošel parlamentem. | Video: Radek Bartoníček