před 1 hodinou

Motorkář v neděli po poledni při motokrosových závodech v Merklíně na Plzeňsku vletěl do diváků a zranil čtyři muže ve věku 40 až 65 let. Šlo o tři lehčí a jedno středně těžké poranění. Všichni muži jsou při vědomí a byli převezeni vrtulníkem i sanitkami do plzeňské fakultní nemocnice. Motorkář vyvázl bez zranění. Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Jirouškové šlo o měřený trénink. "Jednačtyřicetiletý motorkář nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce a vjel do lidí stojících za páskou," uvedla. Závod po přerušení pokračoval.