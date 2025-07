Předseda Motoristů Macinka si nebral servítky. Přiznal chyby, poslouchal ho i Turek

Aktuálně.cz sleduje v sobotu přímo na místě v Clarion Congress Hotelu v Olomouci krizový sněm Motoristů sobě, kteří čelí propadu podpory od veřejnosti. Sami Motoristé si dali do názvu sněmu slovo "krizový", čímž přiznávají, že si procházejí značně obtížnou situací. To přiznal v úvodním proslovu i předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Když přišel předseda Motoristů sobě Petr Macinka na pódium sobotního krizového sněmu v Olomouci, delegáti se usmívali jen v prvních sekundách. To proto, že Macinka s úsměvem mluvil o tom, jak je nervózní, protože každou chvíli má jeho manželka rodit a on je připravený za ní okamžitě vyrazit. Po tomto úvodu už ale sázel k desítkám delegátů značně sebekritická slova. A vzal si jako "výstřel" slova Václava Havla, který jako prezident v novoročním projevu v roce 1990 mluvil o tom, jak tehdejší Československo nevzkvétá.

"Určitě tady dneska nestojím proto, abychom se nějak poplácávali po ramenou, dnešní sněm byl svolaný proto, abychom si přiznali nějakou pravdu. Pravdu, která i když není definitivní, tak rozhodně není příjemná. Abych si vypůjčil slova jednoho klasika tzv občanské společnosti, z které se nám vyklubal dnešní neziskový sektor, tak musím konstatovat, že naše strana nevzkvétá," prohlásil Macinka, podle kterého Motoristé nejsou v takové kondici, v jaké mohli být.

"Máme za sebou několik měsíců, kdy jsme místo vlastních programových vizí plnili stránky médií tématy, která si asi nikdo z nás nepřál. Není to proto, že bychom něco ukradli nebo že bychom měli nějaké korupční aféry, je to proto, že jsme udělali chyby," pokračoval Macinka.

Podle jeho názoru Motoristé podcenili sílu mediálního prostoru, zároveň to ale podle něj není chyba médií. "Sami jsme dali tomuto prostoru záminku, aby nás náležitě potrestal. Není pravda, že by nás neměla ráda média, jak se často říká. Nebo že by se nás chtěl zbavit mediální mainstream. Také to není pravda. Ten jen cynicky čeká na chybu a příležitost, kterou od nás dostal," uvedl Macinka.

Největší kauzy, kterým Motoristé čelí, se týkají jejich nejviditelnější tváře, europoslance Filipa Turka, který není členem strany. Turek byl ostře kritizovaný za příliš rychlou jízdu po dálnici a následné reakce, stejně jako se v poslední době píše o obvinění, že se údajně dopustil sexuálního násilí na své bývalé partnerce před řadou let. Což Turek popírá. Macinka ve svém projevu kauzu Turka ohledně rychlosti vzpomněl, ale jen velmi stručně v několika slovech.

Samotného Turka kritizoval nepřímo, když řekl, že každý si může za své kauzy sám. "I my si sami můžeme za to, že jsme začali být částí lidí vykreslováni jako strana nějakých hazardérů, kteří jezdí bezhlavě autem. Je to úplně jedno, že to není pravda, protože pravda je to, co je v televizi," míní Macinka.

Letošní sněm se hodně liší od toho loňského na konci roku v Praze, kde bylo patrné nadšení i spokojenost. Tehdy u Motoristů doznívala radost z toho, že Češi dali jejich zástupci Filipu Turkovi v evropských volbách tolik hlasů, že si zajistil křeslo. S tím přišla i velká publicita pro značku strany, takže předseda Petr Macinka sebevědomě avizoval: "Naší hlavní ambicí je porazit v parlamentních volbách ODS a vládnout s ANO."

Uteklo ale půl roku a výrazy ve tvářích členů a příznivců této strany jsou skutečně hodně odlišné. Podle průzkumů veřejného mínění je porážka ODS od Motoristů velmi nepravděpodobná, a co je pro Motoristy ještě mnohem horší - reálně jim hrozí, že nemusí získat žádné poslanecké křeslo. Na rozdíl od dalších kritiků vlády, tedy hnutí ANO, SPD a Stačilo! Macinka ví, že musí necelé tři měsíce do voleb něco vymyslet, aby jeho Motoristé začali získávat sympatie alespoň části české společnosti.