Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Po ANO a Spolu by třetím nejsilnějším subjektem ve sněmovně byla SPD. Model Medianu jí přisuzuje zisk 13 procent hlasů, o jeden procentní bod méně než v srpnu. Dva procentní body ztratil STAN. S desetiprocentním ziskem by se Starostové dělili o čtvrtou pozici s Piráty, kteří v porovnání se srpnem posílili o 3,5 procentního bodu, rovněž na deset procent. STAN a Piráti spolu v minulých volbách v roce 2021 kandidovali v koalici, kterou - vinou kroužkování - "odskákali" v podobě pouhých čtyř mandátů poslanců.
Pokles o dva procentní body zaznamenalo hnutí Stačilo!. Hlas by mu v září dalo sedm procent hlasujících. Půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do sněmovny by skončili Motoristé sobě, kteří v srpnu měli pět procent.
V přepočtu na mandáty by ANO mělo ve sněmovně 67 poslanců. Koalici Spolu, tvořenou ODS, lidovci a TOP 09, by reprezentovalo 46 zástupců. SPD by měla 28 křesel, Starostové s Piráty po 22 mandátech. Za Stačilo! by v dolní komoře usedlo 15 zástupců. Současná vládní koalice by tak měla ve dvousetčlenné sněmovně 68 hlasů, spolu s Piráty pak menšinu 90 křesel.
Sněmovních voleb by se podle Medianu určitě zúčastnilo 50,5 procenta dotázaných. Dalších 12 procent účast zvažuje. V porovnání se srpnem tak ochota jít k volbám vzrostla.
Průzkum mínění pro volební model prováděla agentura Median od 1. do 25. září. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let. Statistická odchylka činí 0,5 procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.
Volby do sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.
Sněmovní volební model agentury Median (v procentech):
|Září 2025
|Srpen 2025
|Červenec 2025
|Červen 2025
|Květen 2025
|Duben 2025
|Březen 2025
|Únor 2025
|Leden 2025
|ANO
|30,5
|30,5
|33,0
|32,0
|32,0
|33,0
|32,5
|33,5
|33,0
|Spolu
|21,0
|19,5
|19,5
|19,0
|21,0
|20,5
|18,5
|18,5
|17,0
|SPD
|13,0
|14,0
|14,0
|14,0
|13,5
|11,0
|7,5
|7,0
|8,0
|STAN
|10,0
|11,0
|11,0
|9,0
|10,5
|10,0
|13,0
|10,0
|11,0
|Piráti
|10,0
|6,5
|7,5
|8,0
|5,5
|5,5
|8,0
|6,0
|4,0
|Stačilo!
|7,0
|9,0
|5,0
|5,5
|6,5
|5,0
|5,5
|6,5
|6,0
|Motoristé
|4,5
|5,0
|4,5
|5,5
|3,0
|7,0
|6,0
|8,0
|8,0
|Přísaha
|2,0
|1,5
|1,5
|2,5
|-
|-
|-
|-
|2,0
|SOCDEM (do června 2023 ČSSD)
|-
|-
|3,0
|1,5
|2,0
|4,5
|2,5
|3,5
|3,5
Do tabulky jsou samostatně zahrnuty kandidující strany, které v modelu získaly minimálně 1,5 procenta. Proškrtnutí pole znamená, že údaje agentura neuvedla.
Zdroj: Median