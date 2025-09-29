Domácí

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

ČTK ČTK
před 47 minutami
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Koalice Spolu podle něj posílila na 21 procent voličů. Významný růst oproti srpnu zaznamenali Piráti, kteří se s deseti procenty vyrovnali Starostům. Ostatní strany mírně ztrácely a Motoristé sobě by se podle modelu do sněmovny nedostali.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek na kongresu strany v Praze.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek na kongresu strany v Praze. | Foto: Radek Bartoníček

Po ANO a Spolu by třetím nejsilnějším subjektem ve sněmovně byla SPD. Model Medianu jí přisuzuje zisk 13 procent hlasů, o jeden procentní bod méně než v srpnu. Dva procentní body ztratil STAN. S desetiprocentním ziskem by se Starostové dělili o čtvrtou pozici s Piráty, kteří v porovnání se srpnem posílili o 3,5 procentního bodu, rovněž na deset procent. STAN a Piráti spolu v minulých volbách v roce 2021 kandidovali v koalici, kterou - vinou kroužkování - "odskákali" v podobě pouhých čtyř mandátů poslanců.

Pokles o dva procentní body zaznamenalo hnutí Stačilo!. Hlas by mu v září dalo sedm procent hlasujících. Půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do sněmovny by skončili Motoristé sobě, kteří v srpnu měli pět procent.

V přepočtu na mandáty by ANO mělo ve sněmovně 67 poslanců. Koalici Spolu, tvořenou ODS, lidovci a TOP 09, by reprezentovalo 46 zástupců. SPD by měla 28 křesel, Starostové s Piráty po 22 mandátech. Za Stačilo! by v dolní komoře usedlo 15 zástupců. Současná vládní koalice by tak měla ve dvousetčlenné sněmovně 68 hlasů, spolu s Piráty pak menšinu 90 křesel.

Sněmovních voleb by se podle Medianu určitě zúčastnilo 50,5 procenta dotázaných. Dalších 12 procent účast zvažuje. V porovnání se srpnem tak ochota jít k volbám vzrostla.

Průzkum mínění pro volební model prováděla agentura Median od 1. do 25. září. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let. Statistická odchylka činí 0,5 procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Volby do sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.

Sněmovní volební model agentury Median (v procentech):

Září 2025 Srpen 2025 Červenec 2025 Červen 2025 Květen 2025 Duben 2025 Březen 2025 Únor 2025 Leden 2025
ANO 30,5 30,5 33,0 32,0 32,0 33,0 32,5 33,5 33,0
Spolu 21,0 19,5 19,5 19,0 21,0 20,5 18,5 18,5 17,0
SPD 13,0 14,0 14,0 14,0 13,5 11,0 7,5 7,0 8,0
STAN 10,0 11,0 11,0 9,0 10,5 10,0 13,0 10,0 11,0
Piráti 10,0 6,5 7,5 8,0 5,5 5,5 8,0 6,0 4,0
Stačilo! 7,0 9,0 5,0 5,5 6,5 5,0 5,5 6,5 6,0
Motoristé 4,5 5,0 4,5 5,5 3,0 7,0 6,0 8,0 8,0
Přísaha 2,0 1,5 1,5 2,5 - - - - 2,0
SOCDEM (do června 2023 ČSSD) - - 3,0 1,5 2,0 4,5 2,5 3,5 3,5

Do tabulky jsou samostatně zahrnuty kandidující strany, které v modelu získaly minimálně 1,5 procenta. Proškrtnutí pole znamená, že údaje agentura neuvedla.

Zdroj: Median

 
