Domácí

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 37 minutami
U dětí vídáme problémy v oblasti krční páteře. "Mají takzvaný husí krk, neboli předkloněnou hlavu dopředu, jak stále koukají na tablet nebo mobilní telefon. Potom mají také kulatá záda, což je spojené s nadměrným sezením u počítačů a nedostatkem aktivního pohybu,“ popisuje případy z praxe ortoped Jan Kubiče.
Spotlight Aktuálně.cz - Jan Kubiče | Video: Tereza Engelová

Pokud jde o trendy v obouvání, jsou dnešní maminky díky internetu velmi edukované. Ani často vyzdvihovaná barefoot obuv ale není ve všech případech ideální volbou, upozorňuje. Řeč je o noze, která má propadlou klenbu, vbočený kotník, široké přednoží, vbočený palec nebo třeba vysoký nárt, upřesňuje host Terezy Engelové.

"V takovém případě bosobota není úplně ideální, protože vlastně kopíruje tu vadu. V tom někdy maminky chybují, protože si myslí, že když budou na tuhle špatně založenou nohu používat bosobotu, tak tomu dítěti pomůžou. Spíš mu ale bohužel uškodí."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:34 Co je to artróza? Je pravda, že v zimě bolí klouby víc? Můžeme si za problémy s klouby a pohybovým aparátem částečně sami?

04:34-09:46 Projevuje se dnešní životní styl i na zdraví dětských kloubů? Co mohou dělat rodiče? Je u dětí zásadní i výběr bot?

09:46-15:50 S jakými vývojovými vadami nebo problémy u dětí se Jan Kubiče setkává v praxi nejčastěji? Co si myslí o chození naboso nebo barefoot obuvi?

15:50-20:09 Jak to, že artróza postihuje čím dál mladší lidi? Dá se vyhnout dědičné artróze? 

20:09-24:21 Kdy si lidé obvykle uvědomí, že mají artrózu - v jakém stádiu poškození? Co dělat se začínajícími problémy? Existuje účinná léčba?

24:21-30:58 Jaké jsou trendy v léčbě? Může oboru ortopedie nějak pomoct umělá inteligence? Co Kubičeho za léta praxe nejvíc překvapilo?

30:58-33:40 Kdy je lepší operovat a kdy se zákroku vyhnout? Jsou některé staré metody stále nepřekonané?

 
Mohlo by vás zajímat

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Dost bylo morálních frází. "Náhradník" za Turka chce blíž ke Slovensku i Maďarsku

Dost bylo morálních frází. "Náhradník" za Turka chce blíž ke Slovensku i Maďarsku
4:29
domácí Aktuálně.cz Obsah obuv ortopedie děti zdravotnictví Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami
Puklá helma i otevřená rána, pak zmizela. Otec Dahlmeierové popsal hledání těla dcery

Puklá helma i otevřená rána, pak zmizela. Otec Dahlmeierové popsal hledání těla dcery

Andreas Dahlmeier, otec slavné biatlonistky, popsal, co se 28. července na stěně hory Laila Peak odehrálo.
před 5 minutami
Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Buffalem, jeden ze dvou gólů mu dal Kulich

Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Buffalem, jeden ze dvou gólů mu dal Kulich

Z výhry se v pondělním programu radoval radoval také brankář Daniel Vladař jenž pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Seattlem 21 zákroky.
před 7 minutami
Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem
0:30

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

Podle dvou zdrojů, které mají bezprostřední informace o situaci, stál právě telefonát za tím, že setkání ve Washingtonu dopadlo tak, jak dopadlo.
před 17 minutami
Štěstí na 24 metrech čtverečních. Svůj domek by prý nevyměnila ani za výhru v loterii
Přehled

Štěstí na 24 metrech čtverečních. Svůj domek by prý nevyměnila ani za výhru v loterii

Vstupte do světa, kde je každý detail promyšlený, každý centimetr má své opodstatnění — a kde méně znamená více.
před 27 minutami
Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Internet zaplavila informace, že Němci vybírají pokutu za dlouhou jízdu v levém jízdním pruhu. Ve skutečnosti řeší "20 vteřin" docela jiný problém.
před 37 minutami
Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň
2:24

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň

Pokračování série Tron je apokalyptickou vizí světa prorostlého AI a bezskrupulózními technobarony. V hlavní roli Jared Leto.
před 37 minutami
Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Jak nastavit nájem, abyste neprohloupili, ať už jste nájemník nebo pronajímatel? Podívejte se na cenové mapy sestavené z dat ministerstva financí.
Další zprávy