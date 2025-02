Mobilní pošta bez úspěchu. Kamenné pobočky nahrazovat nebude, místní ji ztrhali

Česká pošta loni přišla s ambiciózním nápadem. Nahradit část kamenných poboček dodávkami takzvané mobilní pošty. Jenže jarní pilotní projekt v několika obcích se neosvědčil - nelíbil se místním ani starostům. "Česká pošta netlačí změny na sílu, proto se pobočky mobilními poštami nenahrazují," řekl Aktuálně.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Dodávky budou dál nahrazovat dočasně uzavřené pošty.

Na svou poštu jsou lidé v Blešnu u Hradce Králové hrdí. Do pěkně opravené budovy u hlavní cesty si jezdí vyzvedávat balíky a dopisy také lidé z okolních Svinar nebo ze Slatiny. I proto loni na jaře způsobilo pozdvižení, když se místní dozvěděli, že čtyřsethlavou obec Česká pošta vybrala jako jedno z míst, kde vyzkouší, zda by nemohla kamennou pobočku v budoucnu nahradit takzvaná mobilní pošta.

To je dodávka, která nabízí stejné služby jako běžná pošta, ale za den stihne obsloužit více míst. Vedení státního podniku v posledních letech kvůli úsporám i jejich stále menšímu využívání zavřelo stovky poboček a právě mobilní pošta mohla nahradit některé další.

Místní to ale nenesli dobře. Pod petici za zachování pošty se podepsalo přes sto lidí. "Ať si pošty ruší ve městech, když jich mají moc. Ale tady to slouží pro několik vesnic. Bydlí tady hodně starých lidí," uvedla tehdy například důchodkyně Jarmila.

"To budeme stát venku na dešti, ve sněhu? Zastupitelé říkali, že to budou bránit, i kdyby tam museli postavit traktory. Tak to snad nějak dopadne," dodal senior Jan Novák. Odpor byl nakonec takový, že pošta nesehnala od místních povolení na žádné místo, kde by mohla dodávka zaparkovat.

A nyní, téměř rok poté, pobočka na místě stále funguje. A stejně tak v dalších obcích na Královéhradecku, na Rychnovsku a na Trutnovsku, kde loni experiment probíhal.

"Co se týče loňského pilotu, někteří starostové jej přivítali kvůli vyšší flexibilitě poskytovaných služeb, další jej odmítali s tím, že větší jistotou je pro ně kamenná pobočka. Česká pošta, pro kterou jsou samosprávy přirozeným partnerem, netlačí změny na sílu a nejde proti nim. Proto se pobočky mobilními poštami nenahrazují," řekl Aktuálně.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Česká pošta bude své dodávky dál využívat pro účely, pro které je původně zřídila. Dál fungují třeba tam, kde musela pobočka dočasně zavřít například z důvodu rekonstrukce. "Dvě mobilní pošty obsluhují lokalitu v Opavě, kde byla pobočka vytopena při povodních 2024. Jedná se o Kateřinky," vysvětlil Vitík.

Dodávky také dojíždí do obcí, jejichž počet obyvatel přesáhl 2500 - podle platných norem musí mít každá taková obec poštu v docházkové vzdálenosti tří kilometrů.