Sexuální život mladých se mění. Mnozí ho ještě ani nepoznali

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Navzdory rostoucí otevřenosti společnosti k sexualitě si mladí lidé užívají méně milostných radovánek, než by se mohlo zdát. Spousta z nich sex dokonce zatím vůbec nezkusila. Sociální izolace, digitální média i vysoká očekávání partnerů výrazně ovlivňují, jak mladí lidé dnes intimní vztahy navazují.
Pokles sexuální aktivity v nízkém mladém věku nemusí znamenat, že by se mladší generace sexu vzdávala úplně. Ilustrační foto.
Pokles sexuální aktivity v nízkém mladém věku nemusí znamenat, že by se mladší generace sexu vzdávala úplně. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Z aktuálního průzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že ženy ve věku 18 až 25 let mají sex průměrně 1,7krát za měsíc, zatímco muži 1,3krát. Spousta mladých lidí sex přitom zatím vůbec nezažila - u mužů je to téměř 55 procent, u žen kolem 30 procent.

Socioložka a terapeutka Markéta Šetinová pro Aktuálně.cz zdůrazňuje, že muži i v minulosti se sexuálním životem začínali později než ženy, které si navíc často hledají starší partnery. U mužů podle Šetinové přitom dochází k větší sociální izolaci a menšímu zapojení do vzdělávání i pracovního trhu.

"Víme, že vysokoškolaček je víc než vysokoškoláků a že mladé ženy jsou na trhu práce aktivnější než muži. To všechno ovlivňuje příležitosti k navazování kontaktů a vztahů. Když člověk nemá moc sociálních kontaktů, hůř se seznamuje a obtížněji se dostává k partnerskému sexu," říká Šetinová.

Tento trend se však netýká pouze Česka. K podobným závěrům dochází i americká studie Institute for Family Studies. Podle ní se podíl lidí ve věku 18 až 29 let, kteří nikdy neměli sex, mezi lety 2010 a 2024 zdvojnásobil z 12 procent na téměř čtvrtinu.

Americký sociální psycholog Jonathon Haidt tento fenomén nazval "Velké přenastavení" - období mezi lety 2010 a 2015, kdy mladí lidé začali dospívat v obklopení digitálních médií a smartphonů.

Více času stráveného na sociálních sítích, hraním her či sledováním pornografie vedlo k méně příležitostem rozvíjet sociální dovednosti a zároveň přispívalo k nárůstu psychických problémů dospívajících. Tento trend ještě prohloubila izolace během pandemie covidu.

Nároky na partnera se mění

Šetinová dodává, že spousta mužů by partnerský vztah chtěla, ale často narážejí na to, že nesplňují očekávání žen. "V terapeutické praxi se setkávám s tím, že ženy kladou větší důraz na otevřenou komunikaci, emoční dostupnost nebo aktivní zapojení do chodu domácnosti. Řada mužů tyto dovednosti nemá, protože je to nikdo nenaučil," říká pro Aktuálně.cz.

Nároky lidí na partnera se podle ní obecně zvyšují a u žen se zároveň tyto nároky proměňují. "Před dvěma či třemi generacemi byly ženy na partnerovi ekonomicky závislé. Dnes jsou finančně soběstačné a více optimalizují vztahy podle jiných kritérií," vysvětluje.

Pokles sexuální aktivity v nízkém mladém věku však nemusí znamenat, že by se mladší generace sexu vzdávala úplně. Spíše dochází k odkladu, přičemž sexuální život začíná později. "Věřím, že to povede i k přehodnocování nároků na partnera - u mužů i žen - a k tomu, co od vztahu očekáváme v době, kdy se hodně proměňuje i otázka genderu," uzavírá Šetinová.

 
