Znechutit vapování. Válek zakáže u e-cigaret příchuť cukrové vaty, povolí jahodu

Mladiství stále častěji propadají elektronickým cigaretám, přestože je smí prodejci nabízet jen lidem od 18 let výše. Ministerstvo zdravotnictví chce v novele vyhlášky regulaci přitvrdit: zakázat cukrovinkové příchutě. Kromě cukrové vaty tak zmizí z českého trhu i náplně s chutí, jako je donut nebo marshmallow. Dým z e-cigaret už bude méně sladký, takže pro nejmladší vapery prý i méně lákavý.

Nejnovější zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) uvádí, že alternativy typu nikotinových sáčků a elektronických cigaret patří k nejméně rizikovým na zdraví člověka.

Zahřívaný tabák či vodní dýmky jsou mírně škodlivější, ale stále o poznání méně škodlivé než extrémně rizikové karcinogenní klasické cigarety. Ale žádný z nikotinových výrobků není bez rizika a není pochyb, že nic z toho nepatří do rukou dětem.

Přesto další data potvrzují, že podíl elektronických cigaret a dalších alternativ, které mají sloužit dospělým kuřákům jako náhrada za klasické kuřivo, roste nejvíc právě v nejmladší populaci dávno před 18. rokem věku. Včetně dětí, které klasickou cigaretu nikdy do úst nevzaly. Oblaka voňavé páry se ale mezi nimi stala hitem.

Náhražky klasických cigaret Zahřívaný tabák Strojky (značek jako je IQOS, Glo, Pulze,…), ve kterých baterie ohřívá prostřednictvím kovového trnu zasunuté krátké náplně, obsahující tabák. Nedochází k hoření a kouři jako u klasických cigaret, ale ohřívání tabáku za nižších teplot. Od roku 2023 jsou povolené jen tabákové příchutě. Elektronická cigareta Neobsahuje tabák. Strojky (značky jako Smoktech, Oxva, Joyetech, Elf Bar,…) pomocí baterie a žhavící spirálky ohřívají tekutou náplň (liquid) s nikotinem nebo i bez nikotinu, obsahující propylenglykol, glycerol a různé příchutě. E-cigarety generují páru - aerosol. Nikotinové sáčky Malé, obvykle bílé sáčky (značky jako Velo, Siberia, Zyn, Goat,…) různých příchutí, obsahující nikotin, které se vkládají pod horní nebo spodní ret pro vstřebání nikotinu přes sliznici. Zdroj: Aktuálně.cz

Odborníci na závislosti, jako třeba bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, považují za nejdůležitější, aby stát začal důrazně kontrolovat a také trestat prodejce. Při opakovaném zjištění jim třeba i odebíral licenci. Šetření mezi mladistvými totiž ukazuje, že víc než polovina z nich se nesetkala při koupi náplní do e-cigaret s žádným problémem ohledně kontroly věku. Spousta trafikantů to prostě neřeší. A z nepříliš častých pokut si hlavu nedělají.

Ministerstvo zdravotnictví na to proto jde jinak. V chystané novele vyhlášky o elektronických cigaretách plánuje zakázat příchutě napodobující cukrovinky. Variant nyní existují desítky. Z nabídky by ale měly zmizet ty pro mladé nejlákavější typu cukrové vaty, marshmallow, donutů a dalších sladkostí.

Dospěláky to zásadně neovlivní, těmto chutím totiž příliš neholdují. Je ale otázka, jak moc to ovlivní dětské uživatele e-cigaret. Pokud vůbec.

Samo ministerstvo přiznává, že žádnou radikální změnu tento zákaz nepřinese. "Návrh vyhlášky nezakazuje takřka žádné příchutě. Návrh pouze zakazuje přidávat cukry do příchutí jiných než definovaných, což by se dotklo zcela zanedbatelného okruhu," uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

U příchutí, které zní méně sladce, bude vše při starém. Dál bude podle Jakoba povolena chuť tabáku, kávy, ovoce, jako je jahoda, borůvka, banán, jablko a další, čaje, máty a dalších rostlin.

Takové opatření-neopatření považují za zbytečné a neúčinné i sami výrobci a prodejci e-cigaret a náplní. "Tohle těžko povede k omezení elektronických cigaret u dětí. Přitom by stačilo pro začátek důsledně a víc využívat možnosti, které dává už stávající legislativa. Důsledněji kontrolovat prodejce, nejen trafiky, ale i v tržnicích, udělovat přísnější a vyšší pokuty. To by bylo mnohem účinnější opatření než zakazovat cukrovinkové příchutě, chuť coca coly a podobně," reaguje Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování, která zastupuje největší tuzemské výrobce a prodejce.

Čísla o celkovém počtu vyznavačů nikotinu v Česku se během let zásadně nemění. Postupně ale ubývá kuřáků klasických cigaret a naopak přibývají uživatelé alternativ v podobě e-cigaret, zahřívaného tabáku a nikotinových sáčků.

Zpráva střediska uvádí, že klasické cigarety v současnosti kouří 25 až 29 procent populace starší 15 let, denně 16 až 23 procent. E-cigarety užívá osm až 11 procent dospělých (tři až šest procent denně). Dětskou populaci na základních školách zkoumá detailně každé čtyři roky mezinárodní studie HBSC.

U nás studie naposledy v roce 2022 zjistila, že v posledních 30 dnech užila e-cigarety přibližně dvě procenta 11letých, 10 procent 13letých a 22 procent 15letých dospívajících. Což je výrazně více, než uváděli u kouření klasických cigaret.