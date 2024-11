Vyvolalo to paniku. Ministr Baxa vyzve vysílací radu k stažení pravidel pro youtubery

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) vyzve Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), aby stáhla ve čtvrtek zveřejněnou informaci o povinnosti registrace youtuberů a influencerů, kteří na internetu a sociálních sítích publikují videa za účelem zisku. Mohl vzniknout dojem povinnosti pro všechny, řekl v pátek na mimořádně svolané tiskové konferenci.

Rada podle Baxy vychází ze 14 let starého zákona, který přejal evropskou směrnici a byl překonán rychlým vývojem oboru. O záležitosti chce v úterý diskutovat na jednání evropských ministrů kultury.

"Byli jsme zaskočeni a překvapeni. V tak závažné věci bychom očekávali předchozí konzultaci nebo jednání," uvedl Baxa směrem k radě. Jejího předsedu už kontaktoval.

Související Youtubeři a influenceři generující zisk se nově musí registrovat u vysílací rady

Čtvrteční zveřejnění nových požadavků podle Baxy vzbudilo paniku a "mohl vzniknout dojem, že se záležitost týká všech těch, kteří vytvářejí audiovizuální obsah na sítích, což není pravda". Rada by podle ministra měla postupovat obezřetněji a reagovat na vývoj postupně, nikoli skokově. "Abychom uklidnili paniku, vyzvu radu k tomu, aby vydala jasné a srozumitelné pokyny," uvedl Baxa. Čtvrteční interpretaci by podle něj měla rada stáhnout.

Vysílací rada ve čtvrtek v tiskové zprávě oznámila, že tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní u RRTV musí nově registrovat. Vyplývá to podle ní z evropské audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. V Česku by se to mohlo podle některých odborníků týkat tisíců a desetitisíců uživatelů. Podle Baxy směrnice stará 14 let reagovala na služby typu Netflix a léty vývoje byla překonána.

Směrnice, která byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, se vztahuje i na youtubery, vloggery nebo influencery, kteří svá videa umísťují na sítě, jako je YouTube, Instagram, Facebook, TikTok a podobně. Evidence tvůrců má být bezplatná prostřednictvím formuláře.

Podle mediálního experta Jana Potůčka je definice od RRTV velmi vágní. "V podstatě by se měl evidovat každý, kdo má kanál na YouTube, Instagramu nebo jiné sociální síti a pravidelně ji plní videi, která jsou rozdělena do nějakých rubrik (katalogizace). Dokonce ani není nutné, aby tím dotyčný nebo dotyčná vydělávali peníze. V takovém případě by šlo o tisíce až desetitisíce lidí a obávám se, že na takovou evidenci nebude stávající aparát RRTV stačit," řekl ve čtvrtek Potůček.