Ministerstvo kvůli epidemii zakázalo vývoz léku proti chřipce. Až prosadí novelu, bude to snazší

Ministerstvo zdravotnictví kvůli probíhající chřipkové epidemii zakázalo vývoz léku na chřipku Tamiflu. "Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé," vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Za porušení zákazu, který platí do odvolání, hrozí pokuty v řádech desítek milionů nebo zastavení činnosti. Ročně se v Česku distribuují léky za 70 miliard korun, přičemž loni se podle lékového ústavu vyvezlo 6,3 milionu balení za tři miliardy korun.

Úřad k zákazu přistoupil kvůli probíhající chřipkové epidemii. "Dnešního dne byl vydán zákaz exportu antivirotika Tamiflu do zahraničí, a to s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice," uvedla Tomášková.

"Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé," vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Za porušení zákazu, který platí do odvolání, hrozí pokuty v řádech desítek milionů nebo i zastavení činnosti. Podle ministerstva jsou současné zásoby Tamiflu dostatečné, vývoz za hranice by ale mohl dostupnost pro české pacienty omezit.

Česko se potýká s plošnou epidemií chřipky. Řada nemocnic a domovů důchodců už kvůli viru zakázala návštěvy. Nejvíce nemocných hlásí Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Na Vysočině v souvislosti s chřipkou zemřelo šest lidí. V Praze má epidemie dvě oběti, jeden člověk zemřel před Vánoci, druhý minulý týden.



Tomášková zákaz vývozu Tamiflu oznámila na sněmovním semináři, který se věnoval novele zákona o léčivech. Ta obsahuje pravidla, která by podle autorů měla v Česku udržet potřebné léky, aniž by ministerstvo muselo v kritických situacích jmenovitě zakazovat vývoz konkrétního léku jako teď.

Dle novely bude moci ministerstvo spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv sestavit seznam léků, jejichž nedostatek může ohrozit zdraví či životy pacientů a v minulosti už předmětem reexportu byly. Firmy, které budou chtít lék ze seznamu vyvézt, to budou muset předem ohlásit.

Ministerstvo pak bude moci vývoz omezit nebo zakázat. Za nedovolený vývoz léku bude hrozit sankce až 20 milionů korun či zákaz činnosti pro distributory až na dva roky.

Novelu už koncem listopadu schválila sněmovna. Senát ji teď ale poslancům vrací, znovu ji projednají na konci ledna. Spor se vede především o pozměňovací návrh poslance a hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD), který chce distributorovi dát právo požadovat dodávku léků od výrobců, a to do výše rozsahu podílu dotyčného distributora na trhu. Výrobce pak bude muset této žádosti vyhovět, lhůta je stanovena na dva dny.



Proti návrhu jsou hlavně farmaceutické firmy, podle nichž úprava riziko reexportu ještě zvýší, protože neukládá distributorům povinnost vyžádaná léčiva dodat na český trh. Návrh se nelíbí ani antimonopolnímu úřadu, podle něhož by přijetí Běhounkova návrhu vedlo k narušení hospodářské soutěže. "Dochází k neodůvodněnému zvýhodnění distributorů a pro lékárny současně ke ztížení možnosti zajistit si léčiva přímo od výrobce," uvedl místopředseda úřadu Petr Solský.



Ročně se v Česku distribuují léky za 70 miliard korun, přičemž loni se podle lékového ústavu vyvezlo 6,3 milionu balení za tři miliardy korun. Předmětem reexportu se léky stávají kvůli cenové regulaci, v Česku patří k nejlevnějším mezi státy Evropské unie. Vyváží se především léky na rakovinu, nemoci srdce a cév a neurologické přípravky.

