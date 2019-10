Měla jít příkladem. Část ministerstev má jediné elektroauto, ministři jimi nejezdí

Auto na alternativní pohon nemáme ani jedno, zní z několika ministerstev. Další se mohou pochlubit pouze jediným elektromobilem. Ministerstva přitom chtěla jít příkladem. Tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) si dala před čtyřmi lety za cíl, že na konci roku 2020 bude čtvrtina ministerských aut na alternativní pohon. Záměr však zatím vázne. Vůz šetrnější k ovzduší nevyužívá ani žádný z ministrů.

Ministerstva mají podle čtyři roky starého nařízení vlády usilovat o to, aby čtvrtina jejich vozů byla na konci roku na alternativní pohon, na konci roku 2030 pak polovina. K cíli se však jednotlivé resorty zatím neblíží, řada z nich má ve svém vozovém parku pouze jediné takové auto, další dokonce žádné.

Už při vytyčování cíle v roce 2015 protestovalo ministerstvo práce, které pochybovalo o tom, že lze požadovaného cíle dosáhnout. Vozidla ministerstva působí na pracovištích po celém Česku, což prý přechod na alternativní pohon komplikuje. "Elektromobilita zatím nedovoluje jejich nasazení na dlouhých cestách a není vyřešena problematika dobíjení v regionech mimo Prahu," vysvětluje mluvčí resortu Barbara Hanousek Eckhardová.

Stanoveného cíle však lze dosáhnout také pomocí vozidla na stlačený zemní plyn (CNG). "U nich jsme však limitováni možnostmi parkování. V mnoha případech parkujeme služební vozidla v podzemních garážích, kam vozidla s pohonem CNG nesmějí," dodává mluvčí.

Ministerstvo práce tak vlastní pouze jediný elektromobil, který využívá v Praze. To však činí pouhé tři procenta ze všech vozů. Stále je však na tom lépe než například ministerstva školství, zdravotnictví nebo spravedlnosti, která nemají ani jedno auto s alternativním pohonem.

Ministerstvo zdravotnictví však ujišťuje, že požadovaného čísla do konce roku 2020 dosáhne. "V letošním roce je realizován požadavek na nákup tří vozidel na CNG. Tím se do konce roku 2019 dostaneme na 11,5 procenta. V příštím roce je plánován nákup dalších čtyř vozidel na alternativní pohon," říká mluvčí Gabriela Štěpanyová s tím, že v takovém případě by se resort dostal na téměř 27 procent vozidel s alternativním pohonem.

To ministerstvo spravedlnosti rovnou připouští, že úkol nesplní. "Pravděpodobně nebudeme do konce roku 2020 disponovat pětadvacetiprocentním zastoupením vozidel na alternativní pohon. Obměna vozového parku podléhá dalším pravidlům, jako je stáří, počet kilometrů a podobně. V současné době preferujeme v rámci obměny benzinové motory oproti naftovým," říká Andrea Šlechtová z tiskového oddělení.

Ani samotní ministři nevyužívají jako služební vozy auta s alternativním pohonem, nýbrž auta s benzinovým motorem.

Auta na elektřinu, nebo na CNG?

Ministerstva se liší v tom, jak stanovených cílů dosáhnout. Zatímco ministerstva školství, průmyslu či spravedlnosti upřednostňují elektroauta nebo auta s hybridním pohonem, resorty zemědělství, financí a kultury preferují vozy na CNG. "Po zvážení dostupných typů, jejich finanční náročnosti a možností bude ministerstvo pořizovat vozy na CNG," vysvětluje mluvčí kultury Ivana Awwadová. Ministerstvo financí zároveň dodává, že bude sledovat i vývoj na trhu s elektromobily.

Nařízení vlády se samozřejmě nevztahuje na speciální či terénní vozy, které některá ministerstva vzhledem k náplni své práce mají. Řadu z nich má například ministerstvo životního prostředí, které jinak s počtem automobilů s alternativním pohonem vyčnívá.

Do konce letošního roku by jich mělo mít 81 kusů. To však činí jen něco málo přes 11 procent všech aut. Z celkových 720 vozidel ministerstva jich je však řada terénních, u nichž nařízení vlády přechod na alternativní pohon nepředpokládá. Procentuální výsledek ministerstva životního prostředí tak bude ve skutečnosti výrazně vyšší.

Ještě více se podobná výjimka dotýká ministerstva obrany, které provozuje více než 10 tisíc kusů techniky různých kategorií. Především jde o vojenská vozidla. "Naše vozidla musí splňovat podmínky k jejich použití při plnění speciálních úkolů a řešení krizových situací. To neumožňuje použití vozidel s elektrickým pohonem, a proto resort tato vozidla neprovozuje," vysvětluje mluvčí Marek Vala.

Počet vozů na alternativní pohon Procentuální zastoupení vozů na alternativní pohon Ministerstvo průmyslu 1 elektromobil neuvedlo Ministerstvo životního prostředí 81 vozů s alternativním pohonem (elektro, hybrid, CNG, LPG) 11,25 % (včetně terénních vozidel) Ministerstvo práce 1 elektromobil 3 % Ministerstvo školství žádné 0 % Ministerstvo zdravotnictví žádné 0 % Ministerstvo financí 1 vůz na CNG neuvedlo Ministerstvo spravedlnosti žádné 0 % Ministerstvo vnitra 1 elektromobil, 11 vozů na CNG 3,5 % Ministerstvo kultury žádné 0 % Ministerstvo dopravy neuvedlo * neuvedlo * Ministerstvo zemědělství 1 elektromobil, 4 vozy na CNG 6,1 % Ministerstvo zahraničí žádné 0 % Ministerstvo obrany žádné 0 % (nařízení vlády se na něj nevztahuje) Ministerstvo pro místní rozvoj žádné 0 %

* Ministerstvo dopravy uvedlo pouze počty pro Ředitelství silnic a dálnic. To má 25 vozidel na CNG, což v rámci ředitelství činí téměř 10 procent.