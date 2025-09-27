Marný tah Pirátů? Těsně před volbami chtějí nechat lidem víc peněz, Stanjura je proti

Novela, jež s říjnovým koncem funkčního období nynější sněmovny takzvaně spadne pod stůl, také zasahuje do reformy sociálních dávek. Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhované změny v připomínce pro vládu odmítlo zejména kvůli dopadům na veřejné rozpočty. Obdobně se k předloze postavila i další ministerstva.
Novela vychází z volebního programu Pirátů. Některé návrhy, mezi nimi zavedení automatické valorizace rodičovské a růst daňových slev, neprosadili pirátští poslanci v dolní komoře už v končícím volebním období. Dopad změn na veřejné rozpočty předkladatelé odhadli v příštím roce na zhruba až 19,4 miliardy korun, o rok později by mohly být ještě asi o osm miliard korun vyšší.
Chybí kompenzace výpadku, reaguje úřad
"Opatření představuje významný zásah do příjmů veřejných rozpočtů. Ačkoliv mu nelze upřít jasný sociální záměr, v době napjatých veřejných rozpočtů by jako protiváha musela být navržena kompenzace výpadku," uvedlo ministerstvo financí v připomínce, která bude sloužit ke zpracování postoje vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkladatelům vytklo, že se nezabývají tím, jak záporný rozpočtový dopad nahradit. Ministerstvo financí navíc uvedlo, že zásah do veřejných rozpočtů by byl významnější, než pirátští poslanci uvádějí.
Čtveřice pirátských poslanců chce novelou zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka z nynějších 30 840 Kč na 34 600 Kč za rok. Daňové zvýhodnění na první dítě by vzrostlo z 15.204 korun na 22 320 korun, a dostalo by se tedy na nynější úroveň slevy na druhé dítě. Rodičovský příspěvek chtějí Piráti zvednout o 70 000 Kč na 420 000 Kč a dále jej každoročně automaticky valorizovat stejně jako důchody. V reformě sociálních dávek předloha upravuje výši složky na dítě, tak aby nejchudší domácnosti nedostávaly nižší podporu než domácnosti, které na tom jsou o něco lépe.
"Právní úprava představuje cílený zásah do daňového a sociálního systému s cílem kompenzovat dopady inflace a rostoucích životních nákladů," napsali pirátští poslanci v čele s Olgou Richterovou ve zdůvodnění. Změny by podle nich měly také zvýšit spravedlnost daňových a sociálních nástrojů a podpořit ekonomickou stabilitu domácností s dětmi a lidí s nízkými příjmy.
Ministerstva financí a vnitra upozornila na to, že předloha je v případě daňového zvýhodnění na děti sepsána tak, že není jasné, zda by bylo možné uplatnit tuto slevu na druhé dítě. Úprava mohla být podle vnitra mylně vykládána tak, že se sleva uplatní jen na jedno dítě a pak až na třetí a další děti. Finance navíc zpochybnily zvyšování rodičovského příspěvku, bez celkové reformy není podle ministerstva ekonomicky ani sociálně příliš rozumné. Automatické valorizace dávek a příspěvků pak podle něj vedou ke ztrátě kontroly nad výdaji danými zákony.
