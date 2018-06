Mařík se na místo ředitele institutu robotiky nevrátí. Bylo by to kontraproduktivní, tvrdí rektor

Petráček sesadil Maříka z čela institutu 4. června s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT.

Praha - Napjatá situace v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) by se již brzo mohla uklidnit, i když se jeho bývalý ředitel Vladimír Mařík do své funkce zřejmě nevrátí.

Mařík a rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Vojtěch Petráček, který ho z čela CIIRC odvolal, to řekli po jednání Akademického senátu ČVUT. Nyní spolu jednají o možném řešení, jež oba označili za přijatelné. V čem přesně by mělo spočívat, zatím odmítli sdělit.

Petráček sesadil Maříka z čela institutu 4. června s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za Maříkova nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v nedávno vysílaném dokumentu České televize.

Proti Maříkovu odvolání protestovali zaměstnanci institutu. Kritizoval ho i premiér Andrej Babiš (ANO), který vyjádřil naději, že rektor ČVUT své rozhodnutí změní. Petráček ale uvedl, že navrhované řešení případný návrat Maříka do funkce ředitele institutu nezahrnuje.

"Jednalo se o variantě, kterou navrhl jeden z kolegů ze CIIRC, a protože je úplně nová, tak my ji teď začneme diskutovat s profesorem Maříkem," uvedl Petráček. Více informací nechtěl sdělit. "Myslím, že začátkem příštího týdne bude jasné, zda tento půdorys vede správným směrem," dodal.

"Já si myslím, že návrat by už v této situaci byl těžký a byl by kontraproduktivní," podotkl Mařík. Návrh, se kterým se nyní seznámil, by podle něj zřejmě mohl vyhovovat všem. Co by mohlo být řešení, ani on nechtěl upřesnit. "Jsem velice potěšen, že se najde řešení, které je důstojné pro všechny strany. Neztratí se náš rozjezd a obě strany to posílí," dodal.

Petráček již dříve řekl, že Maříka si dokáže představit například jako ambasadora ČVUT pro oblast Průmysl 4.0 nebo jako člena vedení institutu, nikoli ale jako toho nejvyššího. Mařík uvedl, že jeho odvolání poškozuje reputaci ústavu zejména v zahraničí.

Institut robotiky byl založen před pěti lety jako součást ČVUT, v jehož struktuře zaujímá podobné postavení jako jednotlivé fakulty. Mařík stál v čele od počátku. Institut spojuje vědce s průmyslovou sférou, spolupracuje s významnými technologickými společnostmi, jako jsou Siemens, Airbus a další.