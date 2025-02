Církev má jít i do hospod. Tohle ale bylo za hranou, říká Graubner ke kauze Váchy

Kauza odvolání populárního kněze Marka Orko Váchy z jeho čtvrtinového úvazku v pražské studentské slavnosti u Salvátora dál poutá pozornost veřejnosti, překvapivě i sekulární. Přitom právě pro ni je případ často dost nesrozumitelný. Jde o zbytečnou mstu pedantského arcibiskupa, nebo Vácha zásadně porušil církevní pravidla? Aktuálně.cz přináší přehled kauzy a exkluzivní rozhovor s Janem Graubnerem.

Na úvod základní vysvětlení. Církev je něco jako profesionální armáda. Knězem se stáváte dobrovolně, ale s tím, že budete poslouchat, co vám říká váš nadřízený, tedy biskup. A stejně jako v armádě jste v nějakém útvaru (třeba v pluku) a pravomoc nad vámi má velitel, v církvi jste zařazen v diecézi a velí vám biskup. Všechno je v našem případě složitější tím, že Vácha je knězem brněnské diecéze, jeho nadřízeným je tedy brněnský biskup Pavel Konzbul. V Praze u Salvátora ale na částečný úvazek "vypomáhá". Pražský arcibiskup ho tak může z této funkce uvolnit, ale nemůže ho nijak výrazněji potrestat. To je věcí biskupa brněnského.

Z jaké pozice byl Vácha odvolán?

Jde o post farního vikáře akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vikář je funkce zástupce faráře (tím je u Salvátora ještě známější Tomáš Halík). Vzhledem k tomu, že farní vikáři, nepřesně kaplani, berou několik procent nad minimální mzdou, měl zde Vácha úvazek v hodnotě cca čtyři tisíce korun hrubého měsíčně.

Co Váchova hlavní farnost?

Vácha zůstává knězem brněnské diecéze a farářem v Lechovicích na Znojemsku.

Je Vácha nějak omezen v kněžské službě?

Ne, jak píše Arcibiskupství pražské, "ukončení vedlejšího služebního poměru znamená, že Vácha za kněžskou službu mimo svou diecézi nebude dostávat odměnu; nemá zakázáno slavit mši svatou; nebyl mu udělen trest dle církevních zákonů." Jinými slovy, pokud si ho Tomáš Halík pozve k Salvátorovi, může tam sloužit mši, jen za to nebude z prostředků arcibiskupství placen.

Proč byl Váchovi ukončen vedlejší pracovní poměr U Salvátora?

Důvodem bylo odvysílání bohoslužby televizí Noe 29. ledna 2025 s názvem "Hospodin v hospodě", kde podle Liturgické komise České biskupské konference došlo k porušení liturgických předpisů církve.

O jakou akci šlo?

Oficiálně o ekumenickou bohoslužbu, "která má za cíl oslovit i ty, kteří by se do kostela třeba neodvážili". Proběhla v sýpce Břevnovského kláštera, kde je nyní hospoda, a účastnili se jí i nekatolíci.

V čem byl problém?

Dle liturgické komise Vácha sloužil katolickou mši, byť s přáteli jiného vyznání (židé, evangelíci). Ekumenická a katolická bohoslužba jsou "dvě naprosto svébytné, samostatné a ve své podstatě odlišné formy bohoslužby". Zatímco u ekumenické bohoslužby by problém nebyl, u katolické bohoslužby podle komise došlo k nerespektování liturgických předpisů. Ekumenická bohoslužba se obvykle pojímá jako tzv. bohoslužba slova, tedy bez obětování, proměňování a sv. přijímání.

Proč je to tak důležité?

Katolíci věří, že v jádru mše, při eucharistii, dochází k proměňování chleba a vína na Tělo a Krev Kristovu. Je to tzv. svátost - nejvlastnější jádro duchovního života. I proto před a po přijímání Těla Páně věřící klečí a celý kostel se zahalí do ticha.

V čem byla pravidla porušena?

Podle Redemptionis sacramentum (instrukce vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti) "mše svatá ať se slaví na posvátném místě, leč by ve výjimečném případě si nutnost žádala něco jiného. V tom případě se musí konat na čestném místě". Takovou nutnost zpravidla posoudí biskup, což se nestalo a hospoda se za čestné místo nepokládá. V instrukcích se doslovně píše: "V žádném případě ať se nespojuje slavení mše svaté s kontextem obyčejné večeře ani s podobným způsobem stolování. Mimo případy naléhavé nutnosti ať se mše svatá neslouží na kuchyňském stole, v jídelně nebo na místě používaném ke stolování, ani v sále, kde by bylo přichystáno jídlo, ani ti, kteří se účastní mše, ať nesedají k jídlu v průběhu samotné mše svaté." Doslovně je také zdůrazněno, "ať není věřícím podáváno obyčejné jídlo během mše svaté". V pozvánce na akci Hospodin v hospodě bylo ovšem uvedeno, že "po čas mše bude na baru paní výčepní Alena Listová. Pít pivo či jiné tekutiny bude možno v průběhu celého večera".

Autor fotografie: Jakub Plíhal Rozhovor s arcibiskupem Jiřím Graubnerem Jak byste nevěřícím, kteří neznají pravidla katolické církve, vysvětlil důvody pro odvolání Marka Orko Váchy?

Předně je třeba říct, že Vácha je knězem brněnské diecéze, kde působí na plný úvazek. U nás měl jen 0,2 úvazku a neúčastnil se žádných povinných pracovních setkání na biskupství. Zrušení úvazku sice znamená peněžní postih, ale ne zákaz působení. Slavení liturgie má svá pravidla, která jsou celocírkevní. Biskup má povinnost bdít nad jejich zachováváním. Dostal Marek Orko Vácha možnost své jednání vysvětlit?

Po domluvě s jeho biskupem v Brně se měl dostavit k projednání do Brna. Pamatujete si nějakou podobnou situaci jako ta, která nastala při akci Hospodin v hospodě? Znám celou řadu mimořádností. Mše svaté se slouží třeba na letních táborech v přírodě, ale toto bylo za hranou. Posouzení jsem nedělal já, ale nechal na Liturgické komisi České biskupské konference, která je složena ze tří biskupů a dalších odborníků.

Dá se celá kauza chápat v rámci vnitrocírkevního boje mezi liberály a konzervativci? Někteří to tak vidí. Jít k lidem a hledat nové cesty je správné, jak ukazuje papež František, ale i on dodržuje to, co stanovil jako závazné pro všechny. Církev má hledat nové cesty, má jít i do hospod, ale nemůže začínat vrcholným tajemstvím, k němuž je třeba postupně dozrát.

Co dalšího vnímá církev jako problém?

Během mše četl evangelium Daniel Herman, který byl knězem, ale z kněžské služby se vyvázal (laicizoval - je tedy laik). V instrukcích se píše: "Laikovi ani řeholníkovi není dovoleno předčítat evangelium během mše svaté, a ani při ostatních liturgických slaveních, pokud to normy výslovně nepovolují. Homilii, která je pronesena během slavení mše svaté a která je součástí samotné liturgie, má mít obvykle sám kněz, který bohoslužbu vede; může ji svěřit koncelebrujícímu knězi, nebo někdy podle vhodnosti též jáhnovi, nikdy ovšem laikovi."

Jde o nějakou formu obvyklého církevního sporu mezi modernisty a tradicionalisty?

Svým způsobem ano. Liturgická komise podle svého vyjádření chápe, že "cílem bohoslužby bylo přiblížit Hospodina těm, kteří by do kostela nepřišli", a že "celé slavení jistě nebylo neseno zlým úmyslem". Zároveň ale varuje, že "není možné stavět na tom, že obcházením stanovených liturgických předpisů někomu Krista více přiblížíme. To považujeme za přesvědčení naprosto mylné a scestné. Liturgické předpisy nejsou samoúčelné, ale mají chránit velké tajemství živé Kristovy přítomnosti v eucharistii".

Jak reagoval jeho nadřízený, brněnský biskup Pavel Konzbul?

Uvedl, že Váchu zná řadu let a ví, že během své kněžské služby duchovně obohatil mnoho lidí. Požádal ho ale, aby se omluvil těm divákům televize Noe, kterých se mohlo vysílání bohoslužby negativně dotknout. Zároveň jej důrazně vyzval ke svědomitému dodržování liturgických pokynů, k čemuž se Vácha zavázal.

Jak reagoval Marek Orko Vácha?

Na dotaz Aktuálně.cz, zda se akcí na Břevnově někoho nedotkl, jak tvrdí arcibiskupství, odpověděl: Nikdy by mě to ani nenapadlo. Byl bych velmi rád, kdyby mi těch "mnoho bratří a sester" třeba nejprve napsalo a že bychom spolu nějak začali komunikovat nebo se setkali, pokud by svůj úhel pohledu potřebovali sdělit.

Hrálo svou roli i to, že na akci Vácha (který je vázán celibátem) otevřeně vystupoval se svou přítelkyní, herečkou Sarah Haváčovou?

Podle zákulisních informací si na to někteří kněží stěžovali.

Jaký je vztah Marka Orko Váchy k celibátu?

Vácha dlouhodobě a otevřeně argumentuje ve prospěch dobrovolného celibátu.

Dá se celá kauza chápat v kontextu sporů mezi liberály a konzervativci v církvi?

Marek Orko Vácha je v některých věcech liberální (jako právě dobrovolnost celibátu), v jiných (eutanazie, umělý potrat) je spíše v souladu s učením církve. Každopádně nikdy nepatřil k "rebelům", kteří by církev otevřeně kritizovali.