Manažer drah dostal zlatý padák 9 milionů. Sám ho vymyslel, může to být nemravné, řekl Ústavní soud

před 1 hodinou

Městský soud v Praze musí znovu projednat případ bývalého manažera Českých drah Milana Ruttnera, který si nárokoval u svého zaměstnavatele zlatý padák ve výši 8,7 milionu korun. Nové projednání nařídil Ústavní soud s tím, že je nutné znovu zvážit, zda jeho vyplacení nebylo v rozporu s dobrými mravy. Sám Ruttner totiž systém "motivačního odměňování" vymyslel a stanovil pro něj pravidla. Hlavní podmínka pro uvedený zlatý padák ve výši 24násobku měsíční mzdy byla odpracovat na vrcholné funkci 12 měsíců. Ruttner odpracoval o pouhých 13 dní více a sám podal výpověď. Dráhy mu odchodné odmítly vyplatit a udělaly to loni až poté, co jim to nařídil soud. I s úroky získal Ruttner 13 milionů korun.

Brno - Pouhý rok a třináct dní strávil ve funkci personálního ředitele Českých drah Milan Ruttner. Jeho konec byl dobrovolný - o rozvázání požádal sám, když z místa, kde pobíral přes 360 tisíc korun měsíčně, dal 13. května 2009 výpověď.

Spolu s výpovědí požádal o vyplacení odstupného ve výši 24násobku měsíční mzdy, tedy o 8,68 milionu korun. A to na základě manažerské smlouvy, která mu takový zlatý padák přiznávala po odpracování alespoň 12 měsíců u organizace.

Protože mu dráhy odchodné původně odmítaly vyplatit, musel zasáhnout až soud. A ten loni řekl, že na ně má nárok. A Ruttner tak včetně úroků dostal 13 milionů korun.

Teď není vyloučeno, že je bude muset vrátit. Ústavní soud totiž po stížnosti Českých drah ve středu rozhodl, že soudy musí případ projednat znovu. A zejména posoudit, zda vyplacení této odměny bylo v souladu s dobrými mravy. Motivační odměňování, zahrnující uvedený zlatý padák, totiž Ruttner sám vymyslel a prosadil. A také okamžitě využil.

"Byl to on, kdo předložil návrh na odměňování vedoucích zaměstnanců představenstvu stěžovatele ke schválení, včetně odstupného při výkonu jím vykonávané funkce u stěžovatelky. Je třeba poukázat také na zjištění, že tak učinil v době, kdy byla stěžovatelka v dlouhodobé ztrátě, a své funkce se vzdal téměř bezprostředně po uplynutí 12měsíční lhůty, kdy mu nárok na odstupné vznikl," uvedl ústavní soudce Jiří Zemánek.

Soud verdikt vynesl 7. března a ve středu jej zveřejnil na svých webových stránkách. Z odůvodnění vyplývá, že soudy verdikt nejspíše otočí a dají za pravdu Českým drahám. Podle Ústavního soudu totiž nebylo možné na základě provedených důkazů v žádném případě říct, že Ruttnerovo jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy.

Soudy nejdříve zamítly

Soudy řešily Ruttnerův případ již od roku 2009. A jak Obvodní soud pro Prahu 1, tak odvolací Městský soud v Praze nejdříve řekly, že Ruttner nárok na zlatý padák nemá.

"Za stavu, kdy žalovaná strana dosáhla největší ztráty v historii, nelze pokládat výkon práva žalobce na odměnu za souladný s dobrými mravy," potvrdil v lednu 2013 Městský soud v Praze.

S tímto verdiktem nesouhlasil Ruttner a uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, podle nějž žádost o plnění z uzavřené smlouvy nemůže být v rozporu s dobrými mravy.

V novém kole pak soudy Ruttnerovi vyhověly a přiznaly mu nárok na odchodné ve výši 8,68 milionu korun. K tomu získal i další zhruba čtyři miliony na úrocích a dráhy také musely zaplatit více než milion korun na nákladech řízení Ruttnerově advokátce. Proti tomuto verdiktu podaly tentokrát dovolání České dráhy, ale Nejvyšší soud je odmítl. Společnost pak uspěla až s ústavní stížností.

Ruttner po odchodu z Českých drah nastoupil nejdříve do PPF Petra Kellera, odkud v roce 2013 přešel jako personální ředitel k poskytovateli rychlých půjček Provident Financial.

O zlatý padák se s drahami soudil i jejich bývalý generální ředitel Dalibor Zelený. Požadoval odstupné ve výši sedmi milionů korun, které mu firma slíbila v konkurenční doložce za to, že po dobu jednoho roku nezačne pracovat pro konkurenci. Jenže uvedenou konkurenční doložku neschválila dozorčí rada, a soud proto jeho žalobu zamítl.

autor: Marek Pokorný