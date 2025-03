"Máme čtyři až šest let." Premiér Fiala varuje před dalším útokem Ruska

Podle Petra Fialy hrozí, že aktuální události, kterými prochází "starý kontinent", mohou znamenat konec Evropy tak, jak ji známe. "Nám nezbývá než zatnout zuby, reformovat, co půjde, a investovat do vlastní síly," prohlásil premiér v projevu na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. V ostrém proslovu potvrzujícím čerstvý obrat české obranné politiky zdůraznil hrozbu ze strany Kremlu.

"Rusko se nezastaví. Trvá mu zhruba čtyři až šest let, než se po jedné válce připraví na další. To je čas, který máme, abychom se postavili na nohy," zavelel premiér Petr Fiala (ODS) proti Rusku.

A svou pozici jestřába zdůraznil ještě víc v souvislosti s agresí Vladimira Putina na Ukrajině: "Někteří dnes věří, že míru lze dosáhnout vyjednáváním s Kremlem. Samozřejmě se mýlí - diplomacie bez podpůrných ekonomických a vojenských argumentů nefunguje. Kdo chce vyjednávat, musí mít něco v ruce."

Svým proslovem Petr Fiala otevřel letošní ročník bezpečnostní konference na Pražském hradě. Diskutovat se bude nejen o ruské válce na Ukrajině, ale i o výdajích na českou obranu nebo potížích českých bezpečnostních složek.

"Je to logická reakce na to, co se děje a co si začíná uvědomovat celý svět," obhajoval Fiala postupný růst obranných výdajů až ke třem procentům hrubého domácího produktu. "Je nutné, abychom teď dali na druhou kolej oxid uhličitý. Nepřátelé svobodného světa nečekají, až Evropa dokončí svou zelenou tranzici," potvrdil český premiér - zatím slovní - deklarace o tom, že EU kvůli hrozbě ze strany Ruska přehodnotí své prioritní cíle.

"Skutečná odpovědnost něco stojí. Ale kdybychom na ni rezignovali, tak by nás to stálo mnohem víc," tvrdí Fiala. "Čím procházíme, může být konec Evropy, jak ji známe, pokud nezvládneme včas reagovat. Anebo katarze. V to věřím já a v to věří také vláda, podle toho budeme jednat," oznámil ministerský předseda.

Co si o této politice současného kabinetu myslí opozice, se ukáže odpoledne. To má na hradní konferenci proběhnout debata všech parlamentních stran. Na rozdíl od bezpečnostní schůzky v minulém týdnu, které se opozice odmítla zúčastnit, tentokrát dorazí i zástupci hnutí ANO a SPD.

