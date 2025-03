Nejen parchant. Ale i klauni, diletant, strašilka, válečná masírka. To je slovník ANO

„Paní ministryně, vy jste neskutečná manipulátorka. Já bych si vás přál jako advokátku, vy jste to zase všechno překroutila.“Andrej Babiš k ministryni obrany Janě Černochové, 14. 3. 2025

„Nepoučujte mě. Vy se také živíte politikou. Co byste dělala, kdybyste tady neseděla?“Andrej Babiš k předsedající schůze sněmovny Markétě Pekarové Adamové, 7. 3. 2025

„Vážení spoluobčané, tohle je nová totalita! Na co my tady máme jednací řád? Proč vlastně řídíte schůzi dneska? Jděte pryč, vy si děláte, co chcete tady.“Andrej Babiš opět k šéfce sněmovny, 14. 2. 2025