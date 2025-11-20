Domácí

Lukačovič odmítá obvinění z daňových dluhů, chce hnát Babiše k soudu

Václav Radoš
Aktualizováno před 18 hodinami
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Lukačovič to uvedl ve čtvrtek na sociální síti Lidé.cz.
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič na archivním snímku z roku 2007.
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič na archivním snímku z roku 2007. | Foto: Hospodářské Noviny

Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň 15 procent, tedy 900 milionů korun.

"Ani já, ani společnost Seznam či jakákoli z firem, které vlastním, nedluží na daních ani korunu. Naopak. Seznam.cz jako ryze česká společnost patří v této zemi k největším plátcům daní," zdůraznil vlastník Seznamu.

Lide.cz
Lide.cz | Foto: Aktuálně.cz

Lukačovič vnímá Babišova vyjádření jako součást diskreditační kampaně, která je vedena proti jeho osobě, společnosti Seznam a rovněž proti "svobodným médiím - Seznam Zprávám a Novinkám", s cílem odvrátit pozornost od vlastních problémů poslance.

Právní kroky potvrdil s tím, že jsou schopni nepravdivost tvrzení snadno prokázat. "Přiznanou náhradu škody věnujeme na dobročinné účely," uzavřel Lukačovič.

Andrej Babiš v minulosti ve svých videích opakovaně útočil na Seznam Zprávy i Novinky. Na slova Iva Lukačoviče reagoval předseda hnutí ANO přímočaře:

Související

V sídle Seznam.cz zasahoval antimonopolní úřad. Šéfredaktor zpráv končí

Seznam.cz

"Sídlo firmy, která vlastní Seznam, má pan Lukačovič na Kypru, aby v případě vyplácení dividend nemusel platit srážkovou daň v České republice," uvedl Babiš. Tímto výrokem odpověděl na to, co označil za "brutální lež Seznam Zpráv, které napsaly, že Agrofert dluží lidem miliardy". Babiš holding Agrofert ovládá.

To ovšem Seznam odmítá s tím, že se jedná o lež. "Společnost Seznam.cz, stejně jako zmíněné redakce, mají sídlo v České republice, kde řádně plní své daňové povinnosti. Ani majitel firmy, Ivo Lukačovič, nemá vůči státu žádné dluhy. Firma se bude proti nařčením bránit právní cestou," řekla mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.

Seznam založil Lukačovič v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do českého rozpočtu odhadem přes 40 miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi top 100 plátci.

 
