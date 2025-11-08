Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

"Půl milionu dám na opravu kostelů na Broumovsku, Kraboši a svaté Anny v Libavé. Zbytek rozdělím konkrétním lidem v České republice, kteří potřebují pomoc," řekl Zdechovský v sobotu deníku Blesk.
Občas si lidé vsadí pár korun…tak hezký večer ❤️ pic.twitter.com/vILBaRXdxV— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 7, 2025
Lidovecký politik vyhrál druhé pořadí ve Sportce, což mu vyneslo 933.552 korun. "Všechny peníze půjdou na charitu," napsal v pátek večer ve svém příspěvku. Z výhry odvede státu daň. "Od roku 2024 platí, že výhry z loterie a tomboly jsou zdaněny v okamžiku, kdy hodnota jednotlivé výhry přesáhne 50 tisíc korun. Daň činí 15 procent z výhry," sdělila v sobotu mluvčí společnosti Sazka Dita Stejskalová.
Zdechovský byl v letech 2020 až 2022 místopředsedou KDU-ČSL, poslancem Evropského parlamentu je od července 2014.