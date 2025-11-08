Domácí

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyhrál v loterii víc než 933 tisíc korun, všechny vyhrané peníze věnuje na charitu. Oznámil to v na síti X s tím, že peníze rozdělí - půlka půjde na opravu kostelů, zbytek na pomoc konkrétním lidem v Česku.
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský | Foto: Libor Fojtík

"Půl milionu dám na opravu kostelů na Broumovsku, Kraboši a svaté Anny v Libavé. Zbytek rozdělím konkrétním lidem v České republice, kteří potřebují pomoc," řekl Zdechovský v sobotu deníku Blesk.

Lidovecký politik vyhrál druhé pořadí ve Sportce, což mu vyneslo 933.552 korun. "Všechny peníze půjdou na charitu," napsal v pátek večer ve svém příspěvku. Z výhry odvede státu daň. "Od roku 2024 platí, že výhry z loterie a tomboly jsou zdaněny v okamžiku, kdy hodnota jednotlivé výhry přesáhne 50 tisíc korun. Daň činí 15 procent z výhry," sdělila v sobotu mluvčí společnosti Sazka Dita Stejskalová.

Zdechovský byl v letech 2020 až 2022 místopředsedou KDU-ČSL, poslancem Evropského parlamentu je od července 2014.

 
