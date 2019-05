Liberecká nemocnice zaplatí rodině ochrnuté dívky odškodnění pět milionů

Krajská nemocnice v Liberci vyplatí skoro pět milionů korun pozůstalým dívky, která před lety ochrnula při hospitalizaci s laryngitidou. Nemocnice se s rodinou po letech vleklého sporu mimosoudně dohodla. Holčička však mezitím zemřela. Informuje o tom liberecká příloha Mladé fronty DNES (MfD). Okresní soud původně uložil nemocnici zaplatit téměř 12 milionů, zdravotnické zařízení se ale proti rozsudku odvolalo. Odmítalo pochybení.

Dohodu uzavřelo v době, kdy kauzu řešil odvolací soud. "Z obsahu rozhodnutí krajského soudu plyne, že účastníci věc vyřešili mimosoudní dohodou. Podle ní nemocnice zaplatí pozůstalým rodičům částku 4,9 milionu korun," uvedl pro deník soudce Okresního soudu v Liberci Petr Hoček.

Konkrétní obsah dohody není znám. "Bohužel vám nemohu nic říci, neboť v dohodě o narovnání máme celý článek o mlčenlivosti. Nesmíme k tomu podávat žádné informace," uvedl pro Mf DNES místopředseda představenstva Krajské nemocnice Liberec Jan Rais.

"Úmrtí mé dcery je pro mě velice bolestivé a jistě pochopíte, že se již k ničemu nechci ani nebudu vyjadřovat," napsala redakci maminka. O dceru pečovala od roku 2009. Tehdy ležela pětiapůlletá holčička v liberecké nemocnici na dětské jednotce intenzivní péče s laryngitidou.

Dne 4. února tři hodiny po půlnoci ale přestala znenadání dýchat. A nedýchala déle než pět minut, než se lékařům podařilo dítěti obnovit základní životní funkce. Kvůli tomu měla dívka poškozený mozek a zcela ochrnula.

Podle rozhodnutí okresního soudu byl na vině nastavený nemocniční systém. U soudu zaznělo, že lékařka z dětského oddělení nemohla k intubaci dítěte staršího tří let přistoupit. Mohl to udělat jen lékař z ARO. Nemocnice chybu odmítala. Podle dřívějšího vyjádření jejího vedení dělali lékaři vše, co mohli.