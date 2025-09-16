Legendární Red Arrows nad Karlovým mostem. Armáda má pro Prahu velké překvapení

"Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost," neskrývá své nadšení Jan Tvrdík z Velitelství vzdušných sil Armády ČR, který má jako koordinátor čtvrteční průlet nevšední formace na starosti.
"Skupina Red Arrows startuje po mezipřistání z letiště v Lipsku a s dvojicí gripenů se potká až nad územím České republiky," přibližuje Tvrdík sestavu celkem dvanáctičlenné formace.
Jak v úterý informovalo velení armády, Pražané by měli oči k nebi přilepit ve čtvrtek 18. září kolem třetí hodiny odpolední. Aktuální popis letové akce zní takto:
"Formace přiletí k Praze od severu, nad ruzyňským letištěm Václava Havla se přeskupí do tvaru šípu, vyzkouší si kouřové efekty a následně obletí západní okraj metropole směrem na jih. Odtud poletí nad Vltavou od jihu k severu tak, aby nad Karlovým mostem prolétla - i s barevnými kouřovými efekty - v 15.00. Následně se formace odklání směr Kbely a pokračuje na letiště Leoše Janáčka do Mošnova na Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR."
Letový plán jedné z nejslavnějších akrobatických skupin světa ještě může ovlivnit počasí, ale třeba i vzdušný provoz nad Prahou.
"Letouny se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, v souladu s bezpečnostními předpisy. Hluk, který průlet stíhaček a většího počtu letounů doprovází, bude krátkodobý," upřesnila armáda.
Byť na české poměry půjde o jedinečnou událost, červené proudové letouny skupiny Red Arrows královského letectva RAF se nad evropskými metropolemi čas od času objevují. Letos 5. května třeba v rámci oslav konce války proletěly nad Londýnem, měsíc před tím zase zpestřily začátek britské královské návštěvy v Římě.