Domácí

Legendární Red Arrows nad Karlovým mostem. Armáda má pro Prahu velké překvapení

ost ost
před 3 hodinami
Známá britská akrobatická skupina Red Arrows, jejíž červená letadla BAE Hawk T1 se pomalu chystají na víkendové Dny NATO, rozveselí nejen nebe nad Mošnovem. Ve čtvrtek 18. září proletí deset "hawků" společně se dvěma českými supersoniky Jas-39 Gripen nad historickým centrem Prahy. Vzdušné síly tak společně s britskými kolegy připomenou 80. výročí konce druhé světové války.
Takto vypadal třeba průlet skupiny Red Arrows doprovázené bitevními stroji Eurorighter Typhoon nad Londýnem.
Takto vypadal třeba průlet skupiny Red Arrows doprovázené bitevními stroji Eurorighter Typhoon nad Londýnem. | Foto: RAF/ Red Arrows

"Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost," neskrývá své nadšení Jan Tvrdík z Velitelství vzdušných sil Armády ČR, který má jako koordinátor čtvrteční průlet nevšední formace na starosti.

Související

Britská legenda v oblacích: Red Arrows nad Řeckem pilují svoji show

Red Arrows
26 fotografií

"Skupina Red Arrows startuje po mezipřistání z letiště v Lipsku a s dvojicí gripenů se potká až nad územím České republiky," přibližuje Tvrdík sestavu celkem dvanáctičlenné formace. 

Jak v úterý informovalo velení armády, Pražané by měli oči k nebi přilepit ve čtvrtek 18. září kolem třetí hodiny odpolední. Aktuální popis letové akce zní takto:

"Formace přiletí k Praze od severu, nad ruzyňským letištěm Václava Havla se přeskupí do tvaru šípu, vyzkouší si kouřové efekty a následně obletí západní okraj metropole směrem na jih. Odtud poletí nad Vltavou od jihu k severu tak, aby nad Karlovým mostem prolétla - i s barevnými kouřovými efekty - v 15.00. Následně se formace odklání směr Kbely a pokračuje na letiště Leoše Janáčka do Mošnova na Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR."

Letový plán jedné z nejslavnějších akrobatických skupin světa ještě může ovlivnit počasí, ale třeba i vzdušný provoz nad Prahou.

Související

Král, veteráni i Ukrajinci: Londýn slaví 80 let od konce války v Evropě

Velká Britanie, vojenská přehlídka, 80. výročí vítězství
12 fotografií

"Letouny se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, v souladu s bezpečnostními předpisy. Hluk, který průlet stíhaček a většího počtu letounů doprovází, bude krátkodobý," upřesnila armáda.

Byť na české poměry půjde o jedinečnou událost, červené proudové letouny skupiny Red Arrows královského letectva RAF se nad evropskými metropolemi čas od času objevují. Letos 5. května třeba v rámci oslav konce války proletěly nad Londýnem, měsíc před tím zase zpestřily začátek britské královské návštěvy v Římě.

Průlet speciální mezinárodní formace nad Prahou jako oslava 25. výročí vstupu Česka do NATO (12. 3. 2024)

"Doufám, že to nenaperou sem do mostu." Lidé sledovali přelet gripenů přes centrum Prahy. | Video: Michaela Lišková
 
Mohlo by vás zajímat

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Stát couvl, ikonický most pod Vyšehradem se demolovat nebude. Chystají se manévry

Stát couvl, ikonický most pod Vyšehradem se demolovat nebude. Chystají se manévry

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD
domácí Aktuálně.cz Obsah akrobat gripen armáda Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 minutami
Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech.
před 9 minutami
Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.
Aktualizováno před 23 minutami
Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Jan Štefela jako první český výškař získal medaili na mistrovství světa. V Tokiu vybojoval bronz výkonem 231 centimetrů, které zdolal na druhý pokus.
před 41 minutami

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím
Prohlédnout si 5 fotografií
Jednadvacetiletý Seth si místo tradičního bydlení vybral život na cestách. Na korbu svého starého Fordu Ranger z roku 2003 postavil malý dřevěný domek, který ho stál jen 2200 liber (přibližně 62 tisíc korun). Dnes v něm žije se svým psem Stellou – a o své zážitky se dělí s více než 452 tisíci sledujících na Instagramu.
Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.
před 52 minutami
V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Nucení někoho k sňatku se bude nově trestat až deseti lety vězení, čímž se mají chránit zranitelné skupiny občanů, zejména ženy a dospívající.
před 1 hodinou
"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Před budovu chrámu však dorazila také zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s kirkovými kontroverzními citáty.
Další zprávy