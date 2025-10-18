Domácí

Silný vítr, mráz a sněžení. Část lanovky na Sněžku nejede

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Horní úsek lanovky na Sněžku byl v sobotu ráno mimo provoz. Očekávané ochlazení přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus 14 stupňů. Vyplynulo to z informací stanice Poštovna Anežka na vrcholu Sněžky a webových kamer.
Zástupy turistů šplhající na Sněžku. Ilustrační foto.
Zástupy turistů šplhající na Sněžku. Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz / Správa Krkonošského národního parku / KRNAP / Se souhlasem k užití

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byly minus dva stupně pod nulou, mlha, vítr dosáhl v nárazu 57,6 km/h a sněhu bylo neměřitelné množství, uvedla Horská služba Krkonoše. Vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 95 kilometrů v hodině.

Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.

Související

Bouda jako pro Krakonoše. Novostavba v Krkonoších prošla tvrdými pravidly KRNAP

bouda, chata, chalupa, Krkonoše, Architektura
18 fotografií

Kabinová lanovka je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00. Horní úsek bývá kvůli silnému větru mimo provoz častěji. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu ráno fungoval. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h.

V Královéhradeckém kraji ráno bylo zataženo až oblačno, nejvyšší teploty byly do sedmi stupňů nad nulou, na hřebenech Krkonoš od minus tří do minus jednoho stupně Celsia. Přes den má být dál zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky, nad 800 metrů sněhové. Od severu bude oblačnosti postupně ubývat, večer do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou osm až 11 stupňů Celsia, na horách od jednoho do čtyř stupňů nad nulou, uvedli meteorologové.

V sobotu přejde přes Česko studená fronta, denní teploty se o víkendu budou pohybovat kolem deseti stupňů Celsia. V noci na neděli může mrznout. Po víkendu se oteplí.

 
Mohlo by vás zajímat

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Nebezpečný rekord. Lékaři zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Nebezpečný rekord. Lékaři zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Prezident Pavel nebude žádat 101 podpisů. Vyjasnit si ale bude chtít něco jiného

Prezident Pavel nebude žádat 101 podpisů. Vyjasnit si ale bude chtít něco jiného

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů
Aktuálně.cz Krkonoše Sněžka domácí lanovka sníh vítr hora

Právě se děje

před 38 minutami
Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila v Ósace Jaqueline Cristianovou z Rumunska 6:7, 6:4, 6:3 a zahraje si o první titul na okruhu WTA.
před 52 minutami
Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Nemoc pronikla i mezi děti. A tím se šíří i doma, mezi rodinou. Úmrtí ale hrozí většinou jen lidem, kteří mají dlouhodobější problémy s játry.
před 1 hodinou
KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?
Infografika

KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?

Poznáte, kdo to řekl? Otestujte se z legendárních hlášek českých politiků.
před 3 hodinami
Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Na sociálních sítích se šíří nový „zázrak na zdraví“ – pití vody s jedlou sodou prý dokáže odkyselit tělo a přinést vitalitu. Jenže realita je jiná.
před 3 hodinami
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

ŽIVĚ
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového turnaje v Ósace mezi Češkou Terezou Valentovou a Jaqueline Cristianovou z Rumunska.
před 4 hodinami

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže
Prohlédnout si 19 fotografií
Na samém vrcholu rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká místo, které nemá v této čtvrti obdoby. V rámci ambiciózního projektu Nový Rohan se tu rodí penthouse – výjimečný prostor s dechberoucím výhledem na Vltavu, okolní zeleň i Pražský hrad.
A právě tento luxusní byt nese rukopis jedné z nejvýraznějších osobností českého designu – Lucie Koldové.
před 4 hodinami
KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?
Infografika

KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?

Dokážete mezi čtyřmi možnostmi odhalit jeden titul, který tam nemá co dělat, protože ho zkrátka napsal někdo jiný, je z jiné série, nebo neexistuje?
Další zprávy