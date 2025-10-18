Silný vítr, mráz a sněžení. Část lanovky na Sněžku nejede

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byly minus dva stupně pod nulou, mlha, vítr dosáhl v nárazu 57,6 km/h a sněhu bylo neměřitelné množství, uvedla Horská služba Krkonoše. Vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 95 kilometrů v hodině.
Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.
Kabinová lanovka je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00. Horní úsek bývá kvůli silnému větru mimo provoz častěji. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu ráno fungoval. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h.
V Královéhradeckém kraji ráno bylo zataženo až oblačno, nejvyšší teploty byly do sedmi stupňů nad nulou, na hřebenech Krkonoš od minus tří do minus jednoho stupně Celsia. Přes den má být dál zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky, nad 800 metrů sněhové. Od severu bude oblačnosti postupně ubývat, večer do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou osm až 11 stupňů Celsia, na horách od jednoho do čtyř stupňů nad nulou, uvedli meteorologové.
V sobotu přejde přes Česko studená fronta, denní teploty se o víkendu budou pohybovat kolem deseti stupňů Celsia. V noci na neděli může mrznout. Po víkendu se oteplí.