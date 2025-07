Skvělý seriál střídá katastrofa. Tvůrci herních adaptací stále nechápou zásadní věc

Nejnovější díl podcastu Krotitelé bossů řeší zásadní otázku - proč některé herní adaptace slaví úspěch a jiné propadnou? Zpráva o chystaném seriálu Assassin’s Creed od Netflixu opět rozvířila debatu o kvalitě seriálů, které vycházejí z herní předlohy, a tom, zda je taková tvorba vůbec potřeba.

Adaptace videoher do filmů a seriálů zažívají v posledních letech obrovský boom. Zatímco dříve platilo, že herní předlohy končí na obrazovce spíše fiaskem než úspěchem, dnes se situace mění k lepšímu. Ukazuje to úspěch seriálů jako Fallout či Cyberpunk: Edgerunners, které dokázaly nadchnout nejen fanoušky původních her, ale i širší publikum, které o hry nemuselo nikdy zavadit. Ne všechny pokusy ale dopadají stejně dobře.

Netflix aktuálně oznámil práce na seriálové adaptaci série Assassin’s Creed. Projekt vyvolal okamžitou vlnu diskusí: podaří se tvůrcům zachytit atmosféru ikonické herní série, nebo dopadnou podobně jako jiné nešťastné pokusy, které se odchýlily od původního ducha látky?

Podobné otázky vyvstaly i v souvislosti se sérií Halo, která sice nabídla vizuálně působivé zpracování, ale zklamala fanoušky zásahy do herního lore. O něco lépe si vedl Last of Us od HBO - přestože zaznamenal silné ohlasy a vysokou sledovanost, část herní komunity postrádala oproti originální hře výraznější příběhové novinky.